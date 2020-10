¿Qué se puede hacer en Santiago? Restaurantes al 50 % en el interior

Aunque en un primer momento fuentes de la Consellería de Sanidade habían señalado que los restaurantes de Santiago y O Milladoiro solo podrían atender a sus clientes en sus terrazas, a grupos que no superaran las cinco personas convivientes, con separación de 1,5 metros entre las sillas de las mesa, lo cierto es que ayer se especificó, y así consta en el DOGA, que esa medida afecta solo a bares y cafeterías y quedan exentas los restaurantes que si podrán atender con ciertas (e importantes) limitaciones.

¿Qué se puede hacer en los restaurantes de Santiago y o milladoiro? Los establecimientos de restauración no podrán superar el 50 % de su capacidad para consumo en el interior del local y deberá hacerse únicamente sentado en la mesa, o agrupaciones de mesas, y se deberá asegurar el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre clientes. No está permitido el consumo en la barra y en cada mesa no podrá haber más de cinco personas convivientes.

¿Y si ya hay banquetes contratados? La orden señala que “en el caso de las celebraciones y eventos en establecimientos de restauración para los días 22 a 25 de octubre que ya estuvieran concertados con carácter previo al día 21 de octubre, no serán aplicables las medidas de prevención específicas previstas en esta orden. Los responsables de los locales deberán comunicar a la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidade las celebraciones, para que se puedan adoptar las medidas o efectuar las recomendaciones pertinentes”.

¿Con cuántas personas se pueden reunir? desde esta media noche en toda Galicia se reduce el número a cinco personas de las diez en que estaba fijado el cupo pero en lugares como Santiago, O Milladoiro, Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo, Borborás, O Barco, Vilardevós, Verín y Oímbra, es cinco personas y deberán ser convivientes, una restricción más dura por la situación de la pandemia.

¿qué pasa con los transportes públicos? Se mantienen las restricciones existentes y podrán ser utilizados tanto en Santiago como en O Milladoiro para desplazamientos entre concellos al no existir limitaciones de movilidad. El confinamiento perimetral impide moverse más allá de los municipios afectados por la norma.

¿Hay limitaciones en centros de trabajos o de enseñanza o en la actividad comercial? No existe ninguna adicional a las que ya estaban establecidas; es decir, hay libertad total de movimientos para ir a trabajar, a clase o a hacer la compra aunque se recomienda que las personas mayores y con patologías crónicas eviten desplazamientos innecesarios.

¿bodas y velatorios? La norma establecida para Santiago fija en el caso de los enlaces matrimoniales que no podrán concurrir más de 50 personas si se celebran al aire libre y más de 25 si es en el interior. En los restaurantes, mesas de cinco convivientes. Para los entierros, 25 en ceremonias exteriores y solo 10 en espacios cerrados, siempre guardando distancia de 1,5 metros y sean o no convivientes.

¿lugares de culto? La asistencia no podrá superar el 50 % de su capacidad y el máximo deberá estar visible en el espacio destinado al culto. No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para celebrar estos actos.

¿ferias y mercados? En el caso de ferias que desenvuelven su actividad al aire libre no podrán superar el 50 % de los puestos habituales o autorizados, limitando la afluencia de clientes de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.

¿terrazas de bares y cafeterías? La ocupación máxima será de cinco personas por mesa o agrupación de mesas no pudiendo superar el 50 % de la ocupación y guardando las medidas de separación. Todas estas personas deberán ser convivientes en Santiago y O Milladoiro.