Sergio Gómez y los 'veteranos' rescatan a España en su estreno en los Juegos Olímpicos ante Uzbekistán

Quizás a alguno, al que no tuviera muy estudiado el calendario, le pilló por sorpresa el estreno de la selección masculina en los Juegos Olímpicos. De repente, así como de tapadillo, ya estaba en marcha la cita más esperada del año en el mundo del deporte. Y dos días antes de la ceremonia de inauguración irrumpió el fútbol masculino dando esa sensación de estar fuera de sitio, un panorama habitual cada cuatro años en uno de los pocos deportes en los que un oro no supone el cénit del deportista que participa.

Lo hizo, además. con una selección española que, como el propio torneo, también pareció estar desubicada hasta que Miranda, Abel Ruíz y Sergio Gómez, los tres mayores de 23 años en la convocatoria, se juntaron para evitar un susto y resolver el entuerto en el que se había metido la olímpica (1-2). Los chicos de Santi Denia se presentaron en el Parque de los Príncipes de París como una las principales favoritas a optar al oro, junto a Francia y a Brasil. Sin grandes estrellas, pero con una colección de jóvenes promesas ya curtidas en LaLiga y en la que sobresalen los nombres de dos campeones en la reciente Eurocopa como son Fermín y Álex Baena, la actual subcampeona olímpica sufrió de lo lindo para llevarse los tres puntos y empezar a cimentar su pase a cuartos.

Soprendió el técnico español dando entrada de inicio a Aimar Oroz junto a Pablo Barrios, en lugar del esperado Turrientes, aunque el resto del once fue el previsto y el que apunta a mantenerse durante el torneo. Una lista de nombres que no asustó a Uzbekistán, que saltó al césped con las ideas muy claras. Su plan de partido pasaba por asumir su teórica inferioridad y dejar hacer a España, presionando y amenazando a la contra en las oportunidades que pudiera pillar al equipo español desordenado. Así llegaron los primeros acercamientos peligrosos del choque, todos por parte de Uzbekistán y todos protagonizados por Shomudorov, ariete de 29 años con experiencia en la liga italiana (Cagliari, Spezia y actualmente en la Roma) y principal referente ofensivo de los de Timur Kapadze.

Hizo trabajar el '14' de Uzbekistán a Arnau Tenas, que se ha impuesto a Joan García en la puja por ser el portero titular. Y demostró el por qué, sosteniendo a España en un inicio dubitativo. Apuntaba Santi Denia en su libreta, descontento con el rendimiento de su equipo, incapaz de inquietar al guardameta hasta que en el ecuador de la primera parte apareció Marc Pubill para poner algo de luz en el apagón. En un balón parado Sergio Gómez sacó a relucir su pierna izquierda para ponerla con música y que el lateral del Almería, solo en el área pequeña, remachase a placer el balón a la red.

Reacción de España en la segunda parte

Un gol que no hacía justicia a lo demostrado por una atorada España y que no varió para nada el panorama del choque. Es más, revitalizó en su idea a Uzbekistán, que siguió empujando hasta que encontró el premio al filo del descanso. Uno de esos penaltis de VAR, en el que un ligérisimo agarrón del central del Barça se tradujo en la señalización de una pena máxima que convirtió Shomudorov, poniendo las tablas en la última jugada antes de que el árbitro señalara el final y mandara a los jugadores a vestuarios.

Marc Pubill marca el primer gol de España ante Uzbekistán. / EFE

De ellos no volvió ya Cubarsí, señalado tras el penalti y con el que Denia prefirió no tomar riesgos al tener ya amarilla y haber jugado con fuego con el penalti. Su sitio lo ocupó Jon Pacheco, aunque no fue el único cambio táctico del preprador albaceteño, que retrasó y centró la posición de Baena. Un cambio de cara que sentó bien a España, que volvió al terreno de juego presionando más arriba y siendo más precisa en la construcción del juego. Así empezó a encerrar a Uzbekistán en su área, y así se encontró con un penalti tras un error grosero de Fayzullaev, que se pasó de frenada y se llevó por delante a Aimar Oroz dentro del área.

Asumió la responsabilidad Sergio Gómez, hombre fuerte de Denia, pero su disparo centrado fue repelido por un Nematov que, en cambio, poco pudo hacer tres minutos después frente a una nueva intentona del nuevo jugador de la Real Sociedad. Un centro desde la banda derecha de Abel llegó a las botas de Miranda, que cedió atrás, hacia el punto de penalti. Por allí apareció para resarcirse del fallo en la pena máxima Sergio Gómez, contemporizando sus pasos para golpear de primeras con su zurda y batiendo al portero uzbeko.

Combinaron los tres mayores de 23 años, y España encontró el gol que a la postre le dio la victoria. Al final, entre tanta promesa, tuvieron que aparecer los tres 'veteranos', esos que han acompañado a Denia desde que llegó a las categorías inferiores y que han sido con él campeones de Eurocopa sub-17 y sub-19, además de subcampeones sub-21, para rescatar a una España que ahora, con el desahogo de un debut victorioso, se enfrentará a República Dominicana el sábado 27 a las 15:00 horas para tratar de certificar su presencia en cuartos de final.