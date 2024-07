Los Hispanos y una victoria con disciplina marcial

La selección española masculina de balonmano ha debutado con muy buen pie en los Juegos de París al imponerse por 25-22 a Eslovenia en un encuentro disputado a las nueve de la mañana en el Arena Sud 6. La carencia de una segunda instalación obligará a dos equipos en cada jornada a modificar todas las rutinas y vivir un día más propio del ejército durante unas maniobras que del deporte profesional.

En concreto, los jugadores y el cuerpo técnico se fueron a dormir a las diez de la noche mientras en otras habitaciones de la Villa Olímpica había ruido, han tocado diana poco después de las cinco y a las seis de la tarde el equipo ya estaba desayunando. Después, traslado en autobús y a las ocho ya empezaron con el calentamiento, algo que no hacían desde su etapa en las categorías inferiores, tal y como han destacado a Prensa Ibérica.

"Hace ya muchos, muchos años que no jugaba a esta hora y ha sido bastante raro. Me he levantado a las 5 y cuarto y a las cinco y media ya estábamos desayunando y a las 6 estábamos cogiendo el bus," explicó el central Agustín Casado.

Jorge Maqueda estuvo magnífico en la segunda parte / EFE

Jorge Maqueda fue decisivo en la segunda parte, en ataque y en defensa. "Mira, en los Juegos de Londres nos tocó este primer turno contra Corea, así que hacía 12 años que no jugaba tan pronto. Yo me he levantado a las cinco, una ducha, un poco de música y 'palante'. Es raro, porque además te cuesta dormirte. De todas formas, nos hemos adaptado bien y ahora ya jugaremos más tarde, que viene bien", indicó el veterano 'Hispano'.

"Hace mucho que no tenía que jugar tan pronto. La verdad que yo no soy un tío que madrugue mucho, me cuesta bastante y no me voy a acostumbrar nunca. Me costó un poquillo quedarme dormido por los nervios, pero cuando tienes algo tan importante te concentras y lo consigues", terció Dani Dujshebaev.

El más joven del equipo, Dani Fernández, coincidió con sus compañeros en que no jugaba a las nueve de la mañana "desde la etapa base, que tampoco hace tantos, tantos años. Se juntan muchas cosas. Es el primer partido, te tienes que ir a la cama a las diez y teníamos bastantes debutantes, pero nos hemos mantenido fuertes como grupo y lo hemos sacado adelante".

El seleccionador Jordi Ribera, felicitando a sus jugadores / EFE

Un estelar Gonzalo Pérez de Vargas también echó la mente atrás. "Jugar partidos, seguro que desde cadete o juvenil. Y entrenar... pues recuerdo que en la Blume con 'Pasqui' (Xavi Pascual) y con Toni Gerona estábamos entrenando a las siete y cuarto. Yo me dormí sobre las diez. El día había sido cargado y decidimos no hacer siesta para llegar a la noche suficientemente cansados y poder dormir", comentó el toledano.

"¿Y el técnico? "Nos hemos levantado muy pronto, creo que a las cinco en mi caso. Y estábamos desayunando a eso de las seis. Yo siempre digo que los Juegos tienen una palabra clave que es la adaptación y saber, por ejemplo, que tienes que dormirte mientras los de al lado están de fiesta. El comer, las colas, el no poder entrenar cuando puedes, las distancias largas, etcétera, etcétera", señaló Jordi Ribera.