El debate de género salpica al boxeo olímpico: Khelif y Yu-ting, las dos boxeadoras 'trans' que compiten en París

Tan solo 46 segundos bastaron para Angela Carini, la púgil italiana, para decidir tirar la toalla. Su oponente, Imane Khelif, ganó el combate tras apenas un par de intercambios. "No podía continuar. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Para'. Es mejor no seguir. Mi nariz empezó a gotear desde el primer golpe", declaró Carini a la prensa este jueves tras el combate de 66 kg. "Podía ser el combate de mi vida pero, en ese momento, también tenía que salvaguardar mi vida", agregó. Khelif figura como mujer en su pasaporte pero sus características biológicas son masculinas.

La boxeadora argelina ya fue descalificada junto a la púgil taiwanesa Lin Yu-ting del Mundial femenino de 2023 en Nueva Delhi después de que se considerara que sus niveles de testosterona eran demasiado altos, por lo que no superaron la prueba de género. La argelina fue apartada de los Mundiales justo antes de su combate por la medalla de oro en Nueva Delhi, en marzo el año pasado, después de suspender los test de género que puso en marcha la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), al igual que la taiwanesa Lin Yu-ting, que perdió su medalla de bronce.

Sin embargo, y a pesar de sus caácterísticas biológicas ambas fueron admitidas este martes en los Juegos de París, como ya lo fueron en Tokio hace tres años, porque el boxeo olímpico está dirigido por un organismo diferente al de los campeonatos del mundo. Yu-ting peleará el viernes en peso pluma (55,3 a 57,1 kg). Y es que, más allá del sexo que figura en su pasaporte no se toma otra medida en consideración.

Divergencias de criterios

La Asociación Internacional de Boxeo, antes conocida como AIBA, estaba a cargo de los Mundiales femeninos, pero ya no está reconocida por el Comité Olímpico Internacional por problemas de gobernanza. Desde el COI insisten en que Khelif figura como mujer en su pasaporte y cumple los requisitos para luchar en categoría femenina. "Son mujeres en su deporte y queda establecido que se trata de mujeres", explicó Mark Adams, un portavoz del COI el martes durante un encuentro con la prensa, sin mencionar el nombre de las deportistas "porque sería injusto", dijo.

La controversia ha sido tal que ha escalado a otras organizaciones. Deportistas como la extenista Martina Navratilova o la nadadora Sharron Davies, junto a las organizaciones del Consorcio Internacional del Deporte Femenino y otras asociaciones se han dirigido por carta al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para que no permita que dos boxeadores combatan contra mujeres en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Es peligroso"

En la misiva, piden al Comité Olímpico Internacional (COI) que investigue "urgentemente" la elegibilidad de los boxeadores. "El COI ha considerado que los dos boxeadores, Khelif y Yu-ting, pueden competir contra mujeres. Esto parece imposible de justificar, especialmente si se realizó una evaluación de riesgos integral", puede leerse en el comunicado. Argumentan que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) "había considerado anteriormente que estos dos boxeadores no podían competir en eventos de boxeo femenino". "Entendemos que la IBA excluyó a los dos boxeadores basándose en los resultados de las pruebas de determinación del sexo, pues arrojaron que se trata de hombres, no de mujeres", sostienen.

En la carta explican que la doctora Emma Hilton, una "respetada" bióloga del desarrollo, ha realizado investigaciones que demuestran que "el puñetazo de un boxeador masculino es un 160% más potente que el de una mujer". "Consideramos que esta decisión de incluir a dos hombres (Khelif y Yu-ting) en el boxeo femenino es extremadamente preocupante, tanto para la seguridad como para el bienestar de las boxeadoras, contra las que competirán estos dos hombres", alertan.

Por todo ello, solicitan al COI que revoque la decisión de permitir que Imane Khelif y Lin Yu-ting compitan en las pruebas de boxeo femenino de los Juegos Olímpicos y que, en su lugar, se atenga a los criterios de elegibilidad de la IBA. Además, le instan "a que restablezca la prueba de determinación del sexo con hisopo en la mejilla para todas las atletas que participen en los Juegos Olímpicos de París (y en los futuros), con el fin de garantizar la equidad, dignidad e integridad en las competiciones olímpicas femeninas".