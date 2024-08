El último tango de Herrera y Gavira en París

El último tango de Pablo Herrera y Adrián Gavira se celebró esta noche en París. La pareja española puso punto y final a sus cuartos Juegos Olímpicos juntos cayendo en cuartos de final en dos sets (16-21, 17-21) contra la dupla noruega Mol y Sorum. Punto y final a una pareja histórica que se marchó ovacionada a los pies de la Torre Eiffel.

Después pasar los octavos de manera solvente contra los polacos Michal Bryl y Bartosz en dos sets, Pablo Herrera y Adrián Gavira se plantaban en cuartos de final habiendo igualado el mejor resultado del vóley playa masculino español desde Atenas 2004, cuando el mismo Herrera compartía pista con Javier Bosma. La pareja más longeva de la historia del vóley playa, con nada más y nada menos que quince temporadas juntos, cerraban un círculo en sus cuartos Juegos como dupla en los últimos coletazos de la carrera de Pablo Herrera.

Arrancaron los españoles con ímpetu a los ojos de la Torre Eiffel, a cuyos pies se asienta la pista olímpica de vóley playa. Sin embargo, pronto demostraron los noruegos que no querían dejarse sorprender por nadie en esta noche olímpica parisina, así que intentaron sacar ventaja desde el primer punto. No dejaron opciones a la pareja española en un arranque fulgurante del dúo Mol y Sorum, que puso tierra de por medio en el primer set desde el principio (1-5).

Sin respuesta ante los noruegos

Herrera y Gavira tardaron en adaptarse al ritmo vertiginoso de los noruegos, aunque su tren había partido hacía tiempo. Llegaron a la mitad de la primera manga con un colchón suficiente (8-12) para buscar adelantarse en el marcador. La dupla española no conseguía superar los bloqueos de los noruegos, así que no tardaron mucho en cerrar una primera manga que se llevaron sin contestación (16-21).

De la misma manera arrancó la segunda manga. Los noruegos no mostraban síntomas de flaqueza en ningún momento y los españoles intentaban arriesgar sin éxito. No tardaron en conseguir ventaja (5-8) por la vía rápida haciendo uso de su poderío físico contra unos Herrera y Gavira que se mostraban más cansados que sus rivales. Reaccionaron los españoles dando esperanzas de poder remontar, aunque los noruegos -campeones del mundo en 2022- no dieron opción.

Sin acierto en el saque, los españoles sentenciaron sus opciones más pronto que tarde. No tardaron en finalizar las esperanzas de la pareja española para cerrar la segunda manga y el partido por la vía rápida (17-21). Cae con honor la pareja española, que cierra sus cuartos Juegos Olímpicos con un gran resultado en París.