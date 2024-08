Diego Domínguez: "Lo primero que quiero es llegar a casa, darme una ducha y tumbarme en el sofá"

Están siendo horas muy bonitas. Estoy realmente feliz de haber desfilado el viernes en el Parque de los Campeones [homenaje a los medallistas olímpicos que se hace a los pies de la Torre Eiffel] y también de estar con España en esta ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

No sé si sabe que es lo suyo excepcional. Que los deportistas españoles no están yendo al homenaje de la organización en Trocadero. ¿Cómo que usted sí?

¿Te digo la verdad? Estaba por aquí paseando por París, he hablado con un voluntario y he podido hacer el desfile.

¿Y qué tal?

Es un momento mágico y especial que no me voy a olvidar en la vida.

Había prometido que quemaría París si ganaba una medalla. ¿Lo ha cumplido o se ha contenido en la celebración?

La celebración ha estado muy bien, he disfrutado de mi familia y mi gente, que es lo que más me llena. Ymañana me iré muy contento de París.

Vista de cerca, la medalla es preciosa...

Es bonita, eh. Está como para cuidarla, enmarcarla y adorarla toda la vida.

¿Dónde la va a poner?

En casa va a estar bien cuidadita y bajo supervisión (ríe).

Al margen del éxito de hacer podio en unos Juegos, que es impresionante, sepa usted que ha emocionado a un país entero. Con su historia humana, con su ejemplo de superación, de sacrificio...

Sí, sin duda. Lo digo siempre. El apoyo que tengo en España es una barbaridad. Es inabarcable el apoyo que tengo. Sirve de gasolina, sirve de motor y también de motivación para seguir trabajando como lo estoy haciendo. Creo que mi historia emociona a la gente porque es una historia real, un caso que podría darse con cualquiera de nosotros. Al final trato de enviar ese mensaje. Con actitud y positivismo, todo el mundo puede llegar a todo.

Lo que ocurre es que hay mucho sacrificio detrás. ¿Cuántas privaciones ha tenido que hacer Diego Domínguez para llegar a ser olímpico?

Muchas, sin duda. El deporte olímpico conlleva eso, privarte de muchas cosas... pero también supone vivir otras muy bonitas, sin ir más lejos desfilar en la ceremonia de clausura detrás de la bandera de mi país. Me he quitado muchas cosas, pero estoy feliz de haberlo hecho porque una cosa ha llevado a la otra.

¿Y ya visualiza otros Juegos? Quiero decir, ¿ha sido tan imponente la experiencia de París que ya se ha parado en pensar en Los Angeles?

La verdad es que ha sido muy bonito. Los he disfrutado hasta el final. Después de ser medalla nos fuimos a la Villa. Es verdad que ya mucha gente se había ido, pero quería disfrutar del ambiente, de la atmósfera, de los compañeros... Hemos estado con los del atletismo, con las chicas de la rítmica y con mucho más. Al final, se siente una familia en el equipo español y ha sido bonito haberlo vivido.

¿Qué planes tiene para los próximos días?

Volamos en el chárter del COE el lunes, luego vamos a tener un primer recibimiento en Mallorca [es donde entrena] y el 14 ya estaré en Madrid. Por si alguien quiere venir a recibirnos (ríe), que lo agradeceré mucho. Ojalá que venga mucha gente porque sería un verdadero orgullo.

¿Qué es lo primero que le apetecer hacer?

Ir a casa, pegarme una ducha, tumbarme en la cama, mirar la medalla y decir:«Ya la tengo, ésta no nos las quita nadie». Disfrutarlo con mi familia y mi gente va a ser lo máximo. Es la razón por la que hago todo. Si no estuvieran ellos, la medalla perdería sentido. Lo bonito es compartirlo. Ellos se emocionan más que yo mismo por mis éxitos, y por cómo los estamos gestionando. Ojalá vengan más, y podamos compartirlos también.

¿Puedo preguntarle cuántos mensajes hay en su móvil?

Es muy difícil de asimilar todo lo que me ha pasado. Me estoy dando cuenta de que ha cambiado la vida para siempre. Medallista olímpico, que se dice pronto. Yqué bonito serlo, y vivir la experiencia. ¿Lo del teléfono?Me da muchísima lástima no responder a todo el mundo, pero tengo más de mil mensajes. Trato de leer, responder, me piden vídeos, me piden cosas... pero te insisto en que lo más bonito es fundirme en un abrazo con los míos. Eso no lo paga ni todo el dinero del mundo.