RECOÑECE O CANDIDATO VEREA, do Partido Popular de Santiago, en entrevista publicada onte por este xornal, que necesita a maioría absoluta o próximo 28 de maio para gobernar a capital de Galicia. Non lle vale ningún outro resultado. Nin Vox nin Cs poderán, aínda que quixesen, achegarlle algún escano. En todo caso, restarlle os votos precisos para alcanzar o número máxico de 13 que supoñería superar a metade das 25 cadeiras do salón de plenos de Raxoi.

Fai catro anos estes dous partidos sumaron o 4,3 por cento dos votos, que tampouco servirían de nada a un PP entón en horas baixas. Só obtivo 8 actas, sendo superado en dúas polo PSOE, o que valeu a Bugallo para gobernar en solitario. CA e BNG lograron cinco e dous respectivamente.

Salvo en Vigo, as maiorías absolutas van estar moi cotizadas nas sete grandes cidades de Galicia. Das seis restantes, as últimas enquisas albíscana en Ferrol, pero con dúbidas. Volvería a mans de Rey (PP), quen a perdeu no seu día por unhas decenas de votos. Nas outras cinco pode haber sorpresas. Ou non, que diría Rajoy. Tamén nas deputacións, cuxa mecánica electoral fai máis difícil axustar os prognósticos.

A percepción a tres meses do exame é que se repetirán as cualificacións, aínda que os examinados non fixesen os deberes. Será decisivo o esforzo da noite anterior. Ou sexa, o que suceda nos simbólicos cen días de pre- campaña, ou campaña pura e dura, que nos esperan.

A norma non escrita dos cen días estableceuse para avaliar a acción do executivo que xorde dunhas eleccións. En realidade trátase máis ben do período de penitencia do perdedor, aproveitado no mellor dos casos para resituarse e comezar un tempo novo. Máis transcendentes son, sen dúbida, os cen días anteriores, sobre todo como cando os estudantes folgazáns, pouco previsores, déixano todo para o último día. No exame pode pasar calquera cousa. Esta consideración vale tanto para quen durante o últimos catro anos tiveron o bastón de mando como de exercer a leal oposición.

Volvendo a Santiago, teño a sensación de que nin o goberno municipal cumpriu as expectativas xeradas coa volta de Bugallo, coma se fose certo aquilo de que segundas partes nunca foron boas, nin que o líder da oposición, Verea, lograra instalar entre os composteláns a imaxe de alternativa sólida, coma se fose tamén certo que mellor o malo coñecido que o bo por coñecer.

En canto a BNG e CA non parece que a estratexia de situarse en zona de confort, nin goberno nin oposición, lle vaia a dar os réditos previstos, polo que, botando man dos refráns, diriamos que non se pode servir a Deus e ao diaño ao mesmo tempo.

Os cidadáns son, maioritariamente e na maioría dos casos que se lles presentan, intelixentes. Votan en cada cita electoral en función do ámbito e características. As municipais, e máis en Galicia que non coinciden con autonómicas, están menos contaminadas por outros contextos. Con todo, esta vez penso que a influencia será maior que en ocasións pretéritas.

Non hai máis que fixarse nos asuntos que dominan a actualidade, todos de ámbito estatal, e na súa utilización polos políticos como armas de campaña electoral, convertendo os comicios locais en primarias das xerais, con dous protagonistas indiscutibles e unha terceira, a galega Díaz, aínda en proceso de escoita, un tanto descolocada e sen saber os demáis se sube ou se baixa.

Que aniño nos queda!