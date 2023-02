SOROGOYEN, en la triunfante As bestas, levantó ante el auditorio el viento de la eólica. Mientras flotaba en la noche el espíritu de un gigante desaparecido sólo horas antes, Carlos Saura, él trajo a escena los molinos, que se agigantan en el horizonte como en tiempos de Cervantes, pero ahora no metafóricamente. Con la pandemia, dicen que la gente pensó en un regreso urgente al campo del que había escapado por el horror al vacío. La España interior, la Galicia interior: lugares en los que hay pueblos deshabitados, o donde sólo queda un habitante, al que a menudo ven como un héroe extraño. Pero, ¿vuelve de verdad el interés por el mundo rural?

Los viejos dicen: “No tenemos a dónde ir” (ni tampoco cajeros). O van, temporalmente, a la casa de los hijos en la ciudad, si hay hijos y si no viven a miles de kilómetros. Es un tema de despoblación, pero también de abandono y soledad. El regreso de lo rural, el redescubrimiento del locus amoenus, parece ahora el interés de los jóvenes techies, que aspiran, con toda la razón, a una conexión wifi como en las urbes, para instalar allí empresas donde reine la felicidad del entorno y el trino de los pájaros, pero choca con el horizonte enmarañado, con la cuota del paisaje que incluso sobrevuela los intereses del turismo, el activo principal de nuestra economía.

Julio Llamazares escribía aquí el otro día sobre el final de los paisajes de la minería. Fin de una era que supuso también el fin de un trabajo duro, pero bien remunerado. Muchos de los jubilados de las minas acabaron comprando piso en la ciudad, como quien huye de un pasado que no quiere en modo alguno para sus hijos (ellos, al fin, iban a la universidad, aspiraban a no terminar enfermos de silicosis como sus mayores, que apenas tuvieron alternativa), y con el empuje de los tiempos y la competencia del carbón foráneo las explotaciones fueron dejando fantasmas, flotando sobre los valles de la infancia.

Esos esqueletos siguen ahí, algunos reconvertidos en museos de una nostalgia dudosa, otros son apenas un recuerdo de otro tiempo no tan lejano. En estos días caen también, como castillos de naipes, las torres y las chimeneas de las térmicas, aunque algunas resisten, también en Europa, ante el miedo a una crisis energética que la guerra en Ucrania ha activado dramáticamente. En algunos lugares, como Galicia, a través de proyectos como el Green Umia H2, el de As Pontes o el del Puerto de Vigo, se busca la solución del Hidrógeno Verde y la reducción drástica del CO2, que terminará formando red con la meseta, si se mantiene la racionalidad, donde, además de lo verde, se busca restituir al menos una parte del empleo industrial perdido y la sutura, en fin, del tejido socioeconómico, en enclaves más que simbólicos por su pasado inmediato, como La Robla (León).

La velocidad de los nuevos tiempos produce este contraste entre lo nuevo y los paisajes posthumanos, como diría Cal Flyn. Aún con los huesos de los pozos mineros a flor de piel, la eólica se multiplica y entra en disputa con las actividades humanas, según señalaba Sorogoyen, y con la identidad de los lugares. También sucede con las granjas de viento marinas, que colonizan igualmente el horizonte. Es posible que siempre haya un precio que pagar por el progreso, y, de hecho, conozco nostálgicos de la mina, porque daba empleo y ayudó a miles de familias a salir de otro pozo peor: la pobreza.

Naturalmente, no se pueden negar las renovables, con la situación del planeta y la necesidad, urgente, de asegurarnos energía, en medio del oleaje mundial. Ahí ha nacido otra polémica: lo nuclear etiquetado como verde. El paisaje siempre se verá alterado, pero exige hacerlo, qué menos, con respeto y cuidado: Llamazares nunca olvidó el día en que el pantano anegó su pueblo, Vegamián. No es extraño que, de pronto, películas como As bestas, o Alcarrás, vuelvan su mirada al universo rural amenazado. La cuestión es cómo hallar el equilibrio, cómo proteger, en el caso de Monte Moutouto y Sabucedo, citado por Sorogoyen, y en otros casos, cómo salvar a caballos y hombres, una identidad local, una hermosa forma de vida, cuando, indiscutiblemente, soplan vientos energéticos nuevos, igualmente irrenunciables.