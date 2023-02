LA RENUNCIA de Nicola Sturgeon el miércoles como ministra principal del Gobierno escocés ha sido tan repentina como inesperada, especialmente sabiendo que disfrutaba de una cómoda mayoría en el Parlamento de Holyrood. Pero ni siquiera con el apoyo de los Verdes ha sido capaz esta avezada letrada de 52 años de llevar a cabo la promesa con la que logró la gran victoria electoral de mayo de 2021. A saber: la celebración de un nuevo referéndum IndyRef2 el 19 de octubre de 2023, similar al que tuvo lugar en 2014, y en el que un 55% de los escoceses optaron por seguir siendo un “país constituyente” de Reino Unido.

Eso sí; aquellas urnas no contemplaban la salida de la UE. De hecho, cuando se votó el Brexit en 2016, un 62% de los escoceses manifestaron su deseo de seguir formando parte de un proyecto europeo con el que se sienten identificados. La propia lideresa del Partido Nacional Escocés (SNP), cuyo presidente es Michael Russell, señala que “los valores europeos son tan intrínsecos a la mentalidad escocesa, como opuestos a la filosofía que emana del Brexit”. De ahí su insistencia en solicitar al Tribunal Supremo el referéndum a través de su Lord Advocate o Defensora de Escocia, Dorothy Bain; pese a las reiteradas negativas de Theresa May, Boris Johnson, o Rishi Sunak. Pero la Orden de la Sección 30 de transferencia de competencias no contempla, como sentenció el Supremo en noviembre, ignorar la negativa de Westminster a la consulta. Incluso la posibilidad de convertir las elecciones generales, previstas para 2024, en un referéndum de facto no es vista con buenos ojos por unos votantes que desean separar ambas iniciativas por la difícil situación económica y social que vive Reino Unido.

Otro detonante de la retirada de Sturgeon ha sido su Ley Trans; que Londres bloqueó en enero activando la sección 35 del Acta de Autonomía; rechaza el 54% de los escoceses; y le ha generado críticas dentro del propio SNP debido a sus efectos indeseados en los presos trans, y por rebajar a 16 años la edad legal para la autodeterminación de género, y sin diagnóstico médico. También la polémica en torno a su marido Peter Murrell ha podido influir en su renuncia, pues refiere a unas investigaciones de la Comisión Electoral y la Policía en torno a un posible conflicto de intereses derivado de presuntas donaciones y préstamos entre el SNP y el Gobierno durante la campaña electoral o para gestionar un posible referéndum. Sturgeon seguirá al mando hasta la elección de un sustituto. Pero el vacío que deja será difícil de cubrir, porque incluso dentro del SNP las visiones y propuestas varían; desde el secretario de Exteriores Angus Robertson, hasta los más continuistas Keith Brown y John Swinney, pasando por un abanico de jóvenes, como Kate Forber, que aguardan su momento.