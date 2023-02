A MIÑA VISTA non é como a que tiven, ben é certo, pero parece que os manuais de instrucións fanos para velos ao microscopio. Por non dicir que son máis crípticos que a pedra de Rosetta. Hai días tiven que enfrontarme só, como toureiro en rodo, a un deses manuais. Como non era capaz de ler as instrucións do libriño de marras, descargueime unha aplicación que fai as funcións de lupa, amplificando a imaxe captada pola cámara do móbil. Ata aquí, todo máis ou menos normal. Pero cando quixen utilizar a lupa, a aplicación pediume autorización para acceder a todas as fotos do meu dispositivo. Aborta!, díxome o meu cerebro. E así o fixen. Está claro que o software terá que tomar o control puntual da cámara para levar a cabo a súa función, pero de ningún modo acceder ás miñas fotos.

Non é un caso illado. Vivimos nunha sociedade vixiada. Unha sociedade que en certa medida anticipou George Orwell na súa obra 1984, pero equivocándose ao pensar que esa vixilancia faríana directamente as persoas, xa que son as máquinas as que nos escrutan ata a medula. Con frecuencia somos nós mesmos quen facilitamos esta espionaxe dixital, que acaba resultando tan lucrativa para algúns. En especial fano os máis novos. Un estudo publicado en 2022 por Global Data and Marketing Alliance, que une a asociacións de mercadotecnia de todo o mundo, e que foi realizado en 16 países, entre eles España, pon de manifesto que os mozos de 18 a 24 anos son, por franxas de idade, os máis dispostos a compartir os seus datos persoais e os que teñen menos preocupacións respecto diso. A tendencia case espontánea, moitas veces inconsciente, que teñen algunhas persoas para compartir fotos, vídeos ou datos persoais, ten riscos moi grandes. Sen ir máis lonxe, os nosos datos poden ser recollidos e almacenados, a miúdo sen o noso permiso, e con eles pódese facer case de todo: desde vendelos, ata suplantar a nosa identidade con certa facilidade. Pensemos, poño por caso, nas fotos persoais. Aínda que a túa cara sexa da túa propiedade, polo menos por agora, poida que cedeses dalgunha maneira a súa representación dixital, e sen que sexas consciente diso sequera. Por exemplo, ao rexistrarche nunha rede social ou nas condicións que aceptas para poder descargar e usar unha aplicación no móbil. Non é nada persoal, poderán dicirche, trátase só de negocios. Por exemplo, a empresa Clearview AI extraeu aproximadamente tres mil millóns de fotografías da Web, que utilizou para vender servizos de recoñecemento facial a axencias como a Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos. Ademais de leis, debe haber unha maior vixilancia e control por parte das autoridades sobre o uso que se fai dos nosos datos persoais. Un uso que debe ser respectuoso, pertinente e autorizado, evidenciando, aclarando e simplificando suficientemente as condicións baixo as que autorizamos segundo que cousas. En todo caso, non estaría mal que teñamos algo máis de pudor dixital, especialmente a xente moza.