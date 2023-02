Atravesamos tempos de mudanza e transición. Alén dos choques sufridos nos últimos anos coa pandemia, a invasión de Ucraína ou a forte suba dos prezos, coexisten varios vectores de fondo que están a alterar o noso xeito de vivir, traballar e relacionarnos. E todo apunta a que estes cambios, lonxe de ter rematado, serán mais intensos nos vindeiros anos.

En concreto, o cambio climático e os seus efectos sobre temperaturas, fenómenos atmosféricos e patróns de precipitacións mestúranse coa transición enerxética, que incide na mobilidade das persoas e das mercadorías, dentro e fora das cidades; coa dixitalización, que impacta directamente nas relacións sociais, no comercio e nos espazos de traballo e lecer; co avellentamento da poboación, que require da adaptación de espazos públicos e dunha nova integración interxeneracional e de xénero harmoniosa e enriquecedora. E tampouco non podemos esquecer a necesidade de atopar equilibrios entre a atención a fluxos turísticos que van seguir medrando en cidades como Santiago de Compostela e o mantemento tanto da calidade de vida das persoas residentes coma da identidade da cidade.

Para pensar o futuro de Compostela, a Axenda Urbana 2030 ofrece o marco e a ferramenta necesarias para potenciar a creación dunha cidade máis sustentable, inclusiva e resiliente, ao tempo que se promove a igualdade, a diversidade e a innovación. Para acadalo, deben establecerse unha serie de obxectivos cos que se comprometan os gobernos, as empresas, as organizacións da sociedade civil e a cidadanía. Coa elaboración da súa Axenda Urbana, Santiago de Compostela continua á vangarda das cidades españolas ao ser unha das 128 cidades seleccionadas polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para a realización do seu Plan de Acción Local coma un proxecto piloto que se enmarca no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia español.

No ano 2022, tocounos coordinar este esforzo colectivo, no que participaron activamente responsables políticos diversos, representantes do tecido social e económico da cidade e das súas principais institucións. Debemos salientar dúas cousas. A primeira, a implicación e o elevado nivel das discusións, que puxeron en evidencia que Compostela conta coa maior concentración de capital humano de Galicia, o que se explica polo efecto da súa capitalidade e da súa histórica e excelente universidade. A segunda: a altura de miras e a comprensión do obxectivo por parte das persoas e institucións que se implicaron no desenvolvemento do marco propositivo.

No que segue, sintetizamos tanto a diagnose xa publicada e dispoñible no documento Axenda Urbana 2030 de Santiago. Marco estratéxico e Plan de acción, coma as principais liñas de actuación que deberan axudar ás diferentes formacións políticas a construír os seus programas para as vindeiras dúas lexislaturas, cando menos.

Seis grupos de impulso e seguimento (GIS) e máis dun cento de achegas de organizacións e da veciñanza serviron para debater sobre base económica, dimensión cidadá, mobilidade e territorio, cohesión social, educación, patrimonio, arte, sustentabilidade e transición verde, coa dixitalización e a igualdade de xénero coma eixos transversais. O resultado foi validado por unanimidade polo Consello Económico e Social de Compostela, no que participan ademais de todos os grupos políticos municipais, a universidade, os sindicatos, asociacións e confederacións empresariais amais da cámara de comercio ou o círculo financeiro. Nel salientan seis ideas.

A primeira é que a diversificación da economía da cidade é un fito importante para acadar unha estrutura produtiva equilibrada e máis forte ante choques inesperados que afecten a algúns dos motores do crecemento. Esa diversificación require dunha aposta pola atracción e instalación de novas actividades e empresas, así coma tamén termar pola expansión das actividades xa instaladas.

Para lograr o anterior, cómpre que a administración desenvolva os mecanismos necesarios para abalar esta dinámica e axilizar os procesos administrativos, que poden avanzar a través da implementación da administración dixital a nivel local, amais da creación dunha axencia para o investimento e o comercio que desenvolva un ambiente de negocios competitivo e que optimice os procesos, co compromiso real e efectivo de resolver os expedientes en curtos períodos de tempo. Axilidade burocrática e ventá única con acompañamento e asesoramento que permita unha interlocución en tempo real entre as potenciais actividades de investimento e a administración. A experiencia dos concellos portugueses neste senso é unha referencia de éxito, particularmente interesante non só pola proximidade xeográfica, cultural ou institucional, senón tamén pola mirada posta no ecosistema do corredor Atlántico que se está a configurar.

En terceiro lugar, resulta particularmente relevante a aposta por iniciativas cunha forte compoñente de coñecemento avanzado, tecnoloxía e dixitalización, eidos nos que a Cidade ten vantaxes comparativas pola presenza e a importancia da Universidade de Santiago de Compostela e os centros e grupos de investigación que lideran diferentes ámbitos e sectores industriais e de futuro. Biotecnoloxía, farmacoloxía e saúde, co complemento perfecto da intelixencia artificial e o desenvolvemento da aplicación mais avanzada nas ciencias sociais, deben exercer un efecto arrastre sobre as novas iniciativas empresariais, así coma tamén a consolidación de sectores maduros coma o da transformación da madeira ou as comunicacións. Políticas, servizos e estruturas adaptadas ás demandas do século XXI, para seren referencia na oferta de produtos de alto valor engadido que favorezan as exportacións e a atracción de capital. Novas actividades, compatibles coa recuperación e a posta en valor dos oficios tradicionais, imprescindibles para o futuro do patrimonio da cidade.

Cuarta, a cidade ten a oportunidade de redefinir a dialéctica entre o urbano e o rural, recuperando boa parte da actividade ao amparo da economía de proximidade ou quilómetro cero, impulso de circuítos curtos e desenvolvemento dunha produción agraria sustentable e de calidade.

Quinta, promover un concepto integral de benestar individual, colectivo que permitan o desenvolvemento de Compostela coma modelo de cidade onde conviven os lugares de traballo, ocio, residencia e vida. Activar á cidadanía e favorecer os hábitos de vida saudables, poñer ás persoas no centro e acadar un nivel de cohesión social e unha calidade de vida cun amplo espectro da perspectiva de integración laboral, cultural e socioeconómica.

E sexta: o camiño cara á humanización da cidade clama por un modelo de mobilidade que transite a zonas de baixas emisións, para o que é fundamental repensar a mobilidade e potenciar un sistema supramunicipal integrado de transporte público que sexa eficiente. Mais non só, o plan climático da Compostela do 2030 ha de apostar pola circularidade e a sustentabilidade ambiental, o que exixe a consecución da eficiencia enerxética en todos os planos, tanto públicos como privados.

Sen dúbida, estas liñas de acción requiren de sólidos programas educativos e de formación que permitan ás persoas aprender e mudar os seus hábitos, para adaptalos de xeito paulatino ás novas metas que a cidade se vaia marcando. As transformacións que procura a Axenda Urbana 2030 de Santiago de Compostela só serán posibles coa implicación e o desenvolvemento real destas e doutras accións que se irán incorporando ao debate a medida que se detecten novas necesidades e oportunidades. O proceso segue aberto, o debate segue vivo e as aportacións poden seguir facéndoas a cidadanía a través dos formularios habilitados ao efecto no sitio web www.axendaurbana2030santiago.gal