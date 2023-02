NESTE ANO 2023 no que se conmemora o centenario da morte de Manuel Murguía, esposo de Rosalía de Castro e fundador da Real Academia Galega, non faltarán eventos que glosen a súa figura.

É un intelectual con claroscuros. Un precursor do galeguismo cultural e político que falou e escribiu fundamentalmente en castelán, como adoitaba suceder na Galicia do século XIX. Autor de folletíns que hoxe cáensenos das mans, e, ao mesmo tempo, inventor da primeira Historia de Galicia. Escritor orixinal e pai da patria, que, porén, tivo que vivir case catro décadas á sombra da figura xigantesca de Rosalía de Castro, a súa esposa, finada prematuramente no ano 1885 cando tan só contaba 45 anos.

Estou seguro de que este ano no que se falará tanto de Murguía subliñarase a importancia do seu Diccionario de escritores Gallegos, rematado no ano 1861, da súa Historia de Galicia, editada en Lugo no ano 1868, de Los Precursores, libro que apareceu en 1886, pouco despois da morte de Rosalía. Non pasarán desapercibidas as súas intervencións nos Xogos Florais de Barcelona de 1890, ou nos de Tui do 1891, nos que reivindicou o carácter diferencial de Galicia desde o punto de vista histórico e cultural ou do galego como lingua de cultura.

Non se falará tanto, ou calarase directamente, todo o que ten que ver coa súa posición racista ao defender a superioridade da raza celta e da raza aria, sobre a raza negra e semítica. Todo para construír os alicerces da nación galega, que segundo escribe na Historia de Galicia, soubo preservar a súa identidade racial fronte aos “colonos romanos”. Abofé que son ideas trasnoitadas desde o punto de vista científico e político.

Somos o froito da poeirada que deixaron no ar ao seu paso a manchea de pobos que pisaron o chan peninsular e falamos un latín evolucionado, un dos moitos agasallos que nos deu Roma. Son máis as cousas que non unen aos pobos europeos e occidentais que as que nos afastan, e a única raza galega que coñezo é a das vacas. Nisto Murguía non levaba razón.