ES CIERTO que todo debe ser visto con perspectiva, y dejar que el tiempo asiente nuestras opiniones. Es cierto. Pero tengo la sensación de que el arte empieza a estar amenazado. Seguramente, también, la expresión libre. Incluso la más pequeña conversación. Si la libertad es necesaria para todo, la del creador me parece innegociable. Nada ni nadie debería poner límites a la libertad del artista, pues es el arte, la ficción, en fin, uno de los pocos territorios donde el ser humano debería volar sin miedo a ser abatido por los francotiradores de la censura.

Históricamente, la censura fue vista como una aberración. Sabemos bien de lo que hablamos: nadie que ame el arte puede justificar la censura, aunque se disfrace de otra cosa. Hay obras geniales que la sufrieron (acabamos de celebrar el centenario de Ulises de Joyce), y hoy, al menos hasta ahora, la prohibición de aquellas obras, o el desprestigio de aquellos artistas, nos parecen asuntos sencillamente ridículos. Y, sin embargo, instalados en un nuevo dogmatismo, se pretende ahora limitar el territorio de la creación.

Antes de conocer la reescritura de los textos de Roald Dahl, que ha provocado una notable indignación en el mundo de la cultura, venía yo ya suficientemente preocupado con los retos a los que se enfrentan los artistas. Se diría que hay una obstinada voluntad por sustituirlos, aunque quizás esa voluntad sea, en realidad, la de sustituir todo aquello que parezca fieramente humano.

Las profesiones están cambiando a gran velocidad, y, en pocas décadas, quizás existan muchas que ni siquiera imaginamos. Otras, están claramente en camino. La inteligencia artificial, se nos dice, lo cambiará todo. Estoy seguro de ello. Y de la misma forma que en otro tiempo algunos abominaban de cualquier cambio, o luchaban contra las máquinas, o se escandalizaban al ver la velocidad (aún ridícula) de los primeros trenes, hoy otros clamarán contra estos nuevos avances, y verán en ellos un gran peligro. No caeré en esa simplificación. Pero sí conviene saber exactamente qué queremos. Y también saber para qué usaremos las cosas. ¿Llegaremos a apreciar una obra literaria escrita por la máquina como si estuviera escrita por un ser humano? ¿Sólo cuenta la destreza al hacerlo? ¿Y qué hay del propio factor humano?

La otra noche un familiar argentino, al que veía por primera vez, me introdujo con gran pasión en el arte del manejo del ChatGPT. Sé que estos son apenas los balbuceos de lo que será la inteligencia artificial (se lanzó hace tres meses), pero me permití retar al ingenio, con el propósito un tanto arrogante de derrotarlo. Lo intenté con Oscar Wilde, con la fábrica de galletas Huntley and Palmers, de Reading (por asociación geográfica), con la Casa de la Troya (por si se confundía con Odiseo)… Pero la inteligencia artificial se las sabía todas. Se había comido todas las enciclopedias.

Como mi acompañante era argentino, le preguntamos a la inteligencia si Borges se hubiera sentido feliz con ella. Y nos dijo que sí, que le hubiera encantado. Todo muy coherente, para un gran amante de bibliotecas babélicas. Y fue entonces cuando le hice al ChatGPT la pregunta ganadora: “¿Qué es la sonrisa de Daniel?”. ¡Bingo! No supo que contestar. Bueno: contestó algo inadecuado. Porque siempre contesta. Como los malos estudiantes, si no sabe la respuesta te rellena dos folios cogidos por los pelos. Pero no soy ingenuo, y sé bien que quizás hoy ya lo sepa todo. Porque aprende sobre sus propios errores. Con todo, ¡cómo me gustó que aún no fuera capaz de saber qué es y qué significa la sonrisa de Daniel! ¡He aquí mi victoria pírrica!

Así que, por favor, no nos pongamos estupendos. Es propio de sociedades embriagadas de su propio yo. Y lo mismo con Roald Dahl, pobre, al que le están reescribiendo los cuentos y cambiando no sólo las palabras que consideran ofensivas, sino nombres propios, como Joseph Conrad. La ignorancia es muy atrevida. Y el presentismo, mucho más. Por no hablar del estupendismo de la corrección política. Eso sí: es probable que la inteligencia artificial ya venga aleccionada de casa y sólo nos escriba cosas soportables.