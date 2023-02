O VICTIMISMO É UNHA ENFERMIDADE FRECUENTE NO COLECTIVO GOBERNANTE. É moi raro o responsable político dun concello ou dunha comunidade autónoma que non se manifeste discriminado, aínda sen razón obxectiva, polas decisións tomadas nun ámbito administrativo superior. O molt honorable Jordi Pujol foi no seu día un mestre na arte vitimista, con indubidables resultados, polo menos electorais en beneficio propio.

Na nosa memoria gardamos outros moitos casos que por obvios, economía de espazo e resultado aburrido para o lector afórrome enumerar. Pero tamén hai reclamacións acaídas, as menos, entre as que cito expresamente algunhas vencelladas con Galicia no trato dispensado polo Goberno de España. Só hai que fixarse nos atrasos en infraestruturas e nas cifras dos últimos anos nos orzamentos do Estado en investimentos e, sobre todo, na case unanimidade respecto diso dos nosos representantes políticos e sociais. Mesmo no PSdeG recoñécense algúns dos malos tratos recibidos.

Santiago viña sendo unha excepción. Sempre houbo sintonía, cohabitación entre Xunta e Concello, simbólicamente unidos no pazo de Raxoi, fose cal fose a cor política dos seus mandamáis, coa excepción que confirma a regra da etapa mareante. Esta tónica parece querer rompela agora o alcalde por un asunto menor, quen paga un aparcadeiro público, cun argumento propio dos vitimistas: noutras cidades apoquinou a Xunta. Descoñezo a casuística, e non vou perder o tempo en pescudalo porque en todos esoutros lugares din o mesmo, pero o revés: a Xunta beneficia a Santiago. Para soster a súa queixa citan o Xacobeo, a Cidade da Cultura, o Real Padroado, o aeroporto, o estatuto de capitalidade e o mellor hospital de Galicia entre outras. Se poñemos na balanza dun lado un aparcadoiro e no outro todo o demais o fiel inclínase ata o tope a favor das teses destes.

Non cabe dúbida de que na contorna do CHUS prodúcese en días laborables un salientable caos de tráfico, que probablemente se agravará cando entren en funcionamento os novos equipamentos e servizos sanitarios previstos. A cuestión é a quen corresponde facerse cargo da mobilidade. O sentido común, e supoño que a normativa, dítanos que a Consellería de Sanidade debe velar pola saúde das persoas, incluídas as de Santiago, e o concello ordenar o tráfico dentro da cidade, incluído o que provén de fóra. Con todo, como hai intereses e responsabilidades cruzadas, ambas institucións teñen a obriga de colaborar.

A proximidade da cita coas urnas non axuda a resolver os problemas de xeito razoable. É inevitable pensar en clave electoral. Baixo esta sospeita convocouse hai uns días unha manifestación a favor da sanidade pública, na que se reclamou á Xunta maior compromiso e dotacións. Agora, cuns comicios locais á porta, un goberno municipal con problemas de funcionamento interno debido ás recentes dimisións dun par de concelleiros e as queixas da veciñanza polo deficiente funcionamento dos autobuses urbanos, estima máis rendible políticamente desviar a atención cara a outra administración. Xa verán como tras o 28-M queda curado o vitimismo compostelán.