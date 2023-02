EN LAS ÚLTIMAS HORAS dos discursos con implicaciones globales, el de Biden en Varsovia y el de Putin en Moscú, se han disputado los titulares en torno al primer año de la guerra en Ucrania. Hoy, ese terrible aniversario se resume con crudeza en estas dos visiones del mundo enfrentadas, desgranadas en estas palabras pronunciadas sobre el suelo del viejo continente, no lejos de donde sucede el horror de la guerra, como si de pronto todo se pudiera expresar en un antagonismo que lleva a los líderes al primer plano, al fulgor de las pantallas, como sucedió en otros momentos de la historia. Un año después, emergen de nuevo los viejos esquemas de las disputas planetarias.

El viaje de Biden a Kiev (después de que Zelenski llevara a cabo su propia gira de afirmación) supone, en el aniversario de la guerra, la representación de su respaldo a Ucrania y también una forma de subrayar su posición de liderazgo, por si alguien lo ponía en duda (sobre todo, en los Estados Unidos). Biden viene a recordar que él sigue ahí, aunque la narrativa del conflicto implique otros narradores, por supuesto los líderes europeos (Sánchez visitó Kiev ayer), y parece dejar claro que, finalmente, este es un asunto entre potencias. Incluso, un asunto que va más allá: que está reconfigurando los equilibrios planetarios.

Lo que para Europa es también un problema doméstico, pues sucede en su territorio y afecta a sus economías y a todas sus políticas, para Biden es quizás algo diferente, algo bastante más amplio: un gran reto global en el que tiene mucho que decir, y quiere decirlo, que se proyecta, además, hacia el escenario siguiente, que será según todos los indicios, en realidad, ya es, la entrada de China como verdadero competidor (e interlocutor) a escala mundial. La aventura nostálgica de Rusia, como ha sido descrita, que incluye una afirmación de su identidad, la recuperación del orgullo imperial, sería así sólo un capítulo de una historia más larga, que llevaría además a Putin a una dependencia creciente, inevitable y muy rápida, del gigante asiático.

Los analistas consideran que la no victoria de Rusia en el conflicto iniciado con Ucrania, lo cual no es exactamente lo mismo que una derrota, mandaría un mensaje de debilidad interno y externo, lo que hace afirmar a Putin, en su discurso ante la Asamblea Federal, que “Rusia no puede ser vencida”. Si China ve una oportunidad económica en esa supuesta debilidad, como parece obvio, probablemente se acelere su carrera hacia el liderazgo en la zona.

Putin habla de prolongar la guerra todo lo necesario, esperando quizás que el desgaste y el desánimo afecten más al enemigo, pero la prolongación de la guerra no favorece a ninguna de las partes, mucho menos a Europa, deseosa de librarse de la grave inflamación en sus fronteras. Las llamadas a detener el militarismo, a volver al diálogo, no obtienen respuesta, en gran medida porque Ucrania no concibe, legítimamente, un final en el que pueda perder parte de su territorio. Y Putin necesita justificar el inicio de la guerra, entregando un resultado mínimamente satisfactorio. Enquistado el conflicto, el resultado parece ser el contrario: más armas, más amenazas, y, ahora, la suspensión (o congelación) del New Start, lo que nos devuelve a un escenario de proliferación nuclear que tensa más la cuerda de los liderazgos globales.

Más allá de los objetivos territoriales y de las ideas imperiales, Putin destapó en su discurso (no es la primera vez) sus discrepancias con lo que describió como una peligrosa deriva ideológica occidental. Para el líder ruso, el conflicto bélico tiene, pues, una derivada mayor, que es el enfrentamiento filosófico, cultural, moral, etc., entre oriente y occidente. Biden y Europa ven aquí, en realidad, una batalla contra el espíritu de las democracias, que también cuentan con enemigos interiores, o con defensores de ideas no tan diferentes a las expresadas por el líder ruso. Las democracias (es decir, el progreso) se encuentran ante una gran prueba de resistencia histórica: también, todo hay que decirlo, frente al auge de los nuevos dogmatismos y las visiones maniqueas, que subvierten desde dentro su verdadera naturaleza.