A PRESENTACIÓN Ó MUNDO dun Papa, que solicita a súa bendición e rexeita vivir no Vaticano, ¿qué nos descobre? Que é una persoa boa e xenerosa. Francisco denunca a pederastia eclesiástica coma un crimen execrabe que ten que pasar a xurisdicción ordinaria. Denuncia a contradicción do clero primando a doctrina sobre o Evanxelio. Con él a Igrexa xa non vai ter volta atrás, abrindo o sacerdocio ás mulleres e á participación laica nas celebracións comunitarias. Esta Encíclica supón o recoñecemento da dignidade humana á marxe de crenzas e convicións. A pesares da xerontofobia apreciada no coronavirus, só o recoñecemento dos demáis delata a nosa identidade. Nesto consiste a Declaración dos Dereitos Humanos: a mutua interdependecia que todos nos debemos desata a solidariedade e complicidade dos demáis, constituíndo un imperativo da xustiza democrática. Sen filia nin amizade estamos sós. Goethe decía: “saberse querido dá máis forza que saberse forte”.

Nas visións neoliberales individualistas, esquécese a fraxilidade humana, sobre todo nas mulleres sometidas á escravitude e á violencia. O mercado crea inequidade e produce novas pobrezas.A especulación financieira di o Papa, ca ganancia fácil destrúe a confianza necesaria na función económica. Son os movementos solidarios crecendo dende abaixo, os que posibilitan postos de traballo. Só co mercado, a fraternidade desaparece. Na tradición cristiana o dereito á propiedade privada non é absoluto, senón derivado do destino universal dos bens. Só saíndo de nos mesmos para atoparnos ós demáis, faremos unha comunidade de irmáns que nos debemos os uns ós outros. Decía Dostoievski: “todos somos responsables de todo ante todos”. A igualdade, di Francisco, é resultado do cultivo consciente da fraternidade. Sumar intereses individuais non fai ó mundo mellor. O individualismo radical é o virus máis difícil de vencer. A benevolencia, pola contra, xera a busca do ben do outro. Os bispos de Portugal din: “a terra é un préstamo que cada xeración recibe e debe transmitir á seguinte. Debemos salvagardar a dignidade das persoas. Tanto a fame coma a trata de persoas é una vergonza para a humanidade. Conclúe Francisco que “ todo ser humano posúe una dignidade inalienable que nace da natureza humana”.O amor fai que nos poñamos no sitio do outro para descubrilo, implica empatía, palabras e xestos amables. Esta Encíclica fai a un, mellor persoa.