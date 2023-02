La pregunta puede ser ésta: ¿estamos preservando de forma adecuada los libros y las obras de arte? Las bibliotecas y los museos tienen como misión, entre otras, la de guardar y conservar, es verdad , pero no todas las publicaciones– muchos de ellas de valor- y obras de arte -de relevancia más que suficiente- tienen un lugar en ellos, habida de cuenta de sus limitaciones espaciales. Y es que ha sido tan grande la producción de las últimas décadas que la cuestión resulta preocupante y con visos de serlo, en tiempos venideros, todavía más. Hoy en día es común escuchar que ni las bibliotecas ni los museos, en general, tienen lugar para recibir nuevos depósitos y donaciones que, muchas veces, pueden ser importantes y se alega precisamente a eso: falta de espacio.

Por otra parte, y en lo referente a la producción bibliográfica, el hecho de que la digitalización de fondos – tan conveniente, en cualquier caso-, pueda y deba ser una alternativa, para la lectura de los textos más variopintos, no debiera de ser un motivo para que no se cuente con un lugar idóneo, ya en otra biblioteca que no tenga ese ejemplar y pueda ser de su interés, ya en un depósito en el que se valore, con criterios sopesados, la conveniencia, o no, de ser objeto de la salvaguarda precisa partiéndose del criterio de que, si un libro sobra en una biblioteca y falta en otra, algo se está haciendo mal.

También hoy resulta común que determinados artistas importantes, en la última etapa de su trayectoria, no encuentren un sitio para la conservación de las obras que están en su poder y para las que buscan un espacio suficientemente digno. Ese mismo objetivo lo plantean, a veces, sus familias, tras su muerte, e, incluso, diferentes tipos de propietarios que pueden entender que aquello que poseen bien pudiese pasar al territorio de lo público.

¿Qué cabe hacer con tal tipo de patrimonio cultural que, de algún modo, se encuentra en una coyuntura tal que pueda derivar en su perdida? Se precisa una estrategia, en este sentido. Faltan instancias concretas a las que dirigirse para solucionar este tipo de problemática. Ahora, que estamos en un tiempo preelectoral, bien pudieran plantearse los partidos políticos la conveniencia de que, en los ayuntamientos que pueden llegar a dirigir, existan contenedores, de gran formato, en los que depositar aquellos libros y obras de arte que se quieran depositar e, incluso, donar para evaluar, con criterio, la conveniencia, o no, de su conservación o, incluso, de valorar la posibilidad de que ese patrimonio pueda tener una presencia que lo haga volver, en cierto modo, a la vida.