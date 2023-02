EL PESQUERO que venía de Esmirna, ciudad de gran historia, se estrelló contra las rocas cerca de la costa, y zozobró en medio de una galerna. Habían pespunteado el horizonte del Mediterráneo en busca de un asidero, de un punto de tierra firme en el itinerario de las civilizaciones antiguas, donde tanto comercio inventó el mundo. Tentando el recortado litoral griego, anhelando el tacón de la bota de Italia, el buque resistió miles de kilómetros con casi doscientas personas hacinadas, pero finalmente rindió viaje zarandeado por los elementos, en las proximidades azules de Calabria. Y así, tras el baile de muerte contra los arrecifes, la playa de Steccato di Cutro se pobló de cadáveres, que fueron cubiertos por mantas, y al aire quedaron simbólicos objetos que hablaban del horror, ese horror que trasmite la orfandad de los objetos domésticos, en los que aún se acumula la ternura, como los juguetes o los biberones. Porque, si los cadáveres constituyen una visión desalentadora, esa crudeza de la muerte en una hermosa playa, los objetos cotidianos golpean también el corazón a quien los contempla, desamparados a las puertas de los sueños.

El episodio trágico alcanzó todos los informativos, sembró un sentimiento de impotencia, pero inevitablemente se sumó a la lista de emigrantes muertos, ya sea viajando desde África o desde Asia, una lista tan insoportable, tan inasumible, que quizás no pueda concretarse del todo, aunque se estime que, en diez años, los muertos se acercan ya a los 26.000. El Mediterráneo que nos construyó desde la más remota antigüedad, el Mediterráneo de la guerra, sí, pero también del intercambio de culturas, el mar que fue nuestro, símbolo de una diversidad y mestizaje que explica la verdadera identidad de tantos pueblos ribereños, se ofrece hoy ante nosotros como una combinación de paraíso capitalista y cementerio marino. El Mediterráneo explica, quizás mejor que ningún otro lugar, el fracaso contemporáneo en la atención a los que huyen, tantas veces de la guerra, pero también de la pobreza, de otras formas de violencia o explotación, de la inseguridad, o, simplemente, de la desolación que deja la naturaleza.

Aunque nadie pone en duda la complejidad que supone el éxodo simultáneo de tantos seres humanos, no es menos cierto que Europa tiene que profundizar en la búsqueda de soluciones reales, que, además, eviten situaciones indeseables, como han sido los hacinamientos frente al Canal de la Mancha, o las muy criticadas deportaciones a Ruanda desde el Reino Unido. Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, pidió con firmeza a Europa una acción más rápida y más efectiva, en lugar de seguir discutiendo indefinidamente, mientras las tragedias se acumulan. El pacto migratorio al que alude a menudo Von del Leyen no puede perderse más en los laberintos administrativos.

Es cierto que no es el mejor momento para Europa. Pero más cierto es que la situación de peligro vital y de miseria, acentuada por terremotos, guerras, penosas cosechas, etc., por no hablar de persecuciones políticas o ideológicas, no puede ser asumida como un mal inevitable de ciertas regiones del planeta. No siempre se puede lograr un deseable acuerdo en origen, como se pretende, porque las negociaciones a veces se pierden en acuerdos fallidos, o no hallan respuesta, pero Europa no puede abdicar de su papel conjunto y solidario en el mundo. Este ha de ser un sello de las democracias.

A pesar de la labor de patrullaje de Frontex, y de la acción de las ONGs, el Mediterráneo sigue cobrándose una cuota de muerte insoportable. En Italia, Meloni, que desea acercarse al parecer a sus socios europeos con la bandera de la moderación, debería facilitar los desembarcos, porque ante la pobreza y la búsqueda de refugio hay que estar a la altura. Ahora que la guerra se ha acercado al corazón de Europa, ahora que, con justicia, se va a prorrogar el estatuto de asilo para los ucranianos, hemos de pensar en una acción global mucho más efectiva que termine con este terrible peaje de muerte. Para que no haya más biberones y más juguetes huérfanos sobre la arena de la playa.