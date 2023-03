ES IMPREDECIBLE EL DESENLACE DEL DENOMINADO ‘CASO MEDIADOR’. Como suele acontecer, comenzó de manera casual a raíz de una denuncia por un gasto no autorizado inferior a 3.000 euros a través de una tarjeta de crédito utilizada por el ahora conocido como el Mediador, Navarro Taraconte. La tarjeta era propiedad de un cargo público del gobierno canario, quien presentó una denuncia que fue archivada, pero las pesquisas policiales en los teléfonos del acusado destaparon esta red corrupta cuya magnitud y consecuencias, al menos en el terreno de la política, constituyen una seria amenaza para el Partido Socialista.

Quienes tenemos una edad no estamos ante un estreno. La trama es conocida y el desenlace lo adivinamos. En los cuarenta años de democracia fueron abundantes los casos de corrupción. No es un fenómeno exclusivo de España. Todos los países de nuestro entorno sufren esta lacra con la ventaja o superioridad ética, me atrevo a decir, que al contrario de otros regímenes, aquí son conocidos y castigados. En estos momentos, aparte del caso canario tenemos en los juzgados el de la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borrás, que se envuelve en la senyera independentista para justificarse, o el del expresidente valenciano Francisco Camps, sin contar los inacabables culebrones de Villarejo y compañía. Pero, a nivel de opinión pública el impacto de este afer es diferente. Abre telediarios y protagoniza tertulias porque está aderezado de mariscadas, drogas y prostitutas. Es lo que inquieta al PSOE, porque nos retrotrae a la etapa del golfo Roldán, letal para un partido que desde entonces nunca alcanzó una mayoría absoluta en España.

El espanto en el PSOE, pues, es superlativo. Fuerzan la dimisión de un diputado, y presumen de ello, sin tener en cuenta el más elemental derecho a la presunción de inocencia. Claro que el hecho de que el susodicho afectado, señor Fuentes Curbelo, cariñosamente Tito Berni, en cierto modo se autoinculpa aceptando el cese. Algo habrá hecho, da que pensar. Podría haber resistido al menos hasta que se abriese juicio oral o, si la cosa fuere de poca monta, hasta que hubiera condena firme. Entretanto, es inocente.

El PP se apresuró a reclamar una comisión de investigación parlamentaria. Es una manera de devolver el favor al PSOE por las que los socialistas presentaron por motivos similares contra los populares. Forma parte del juego político en un país en el que se utilizan las instituciones de forma perversa. Las comisiones de investigación son una pérdida de tiempo. Casi tan inútiles como la moción de censura de Vox, en este caso también execrable, y que el PSOE da carta de seriedad.

Como al parecer puede haber gallegos implicados en el caso Mediador no sé si los socialistas gallegos están en condiciones de advertir a sus jefes en Madrid de las consecuencias que pueden acarrear los juicios sumarísimos sin derecho a defensa. Pero harían bien. No hay más que recordar los casos Campeón, Pokémon y otros que se iniciaron con partituras cargadas de bombo y terminaron por enmudecer legalmente, pero con serias consecuencias en lo personal, no por decisión judicial, que al final archivó las causas y reprendió a una jueza por deficiencias en su trabajo.

El daño, irreparable, se hizo porque desde el partido forzaron ceses por simples sospechas, cortando carreras profesionales y políticas. Y, lo peor, atentando contra la fama y el honor de las personas. Como la Inquisición.