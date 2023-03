UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD OCCIDENTAL es el miedo al sufrimiento. Existe un pánico al dolor. Este hecho, lo reflejó hace años una conocida firma farmacéutica en su reclamo publicitario. La felicidad es la ausencia del dolor. Compre aspirina… Esta fobia, se traduce en una merma física a la tolerancia al dolor. Socialmente también huimos de todo lo que nos puede representar conflicto, dificultad, sufrimiento. De la muerte no queremos hablar, ni mirarla de frente. Los tanatorios son una consecuencia de ello y por ello se encuentran en las afueras de las ciudades, alejados de las casas y de la vida normal. Parece como si se quisiese ignorar que la muerte existe y está ligada a la vida. Evitamos enfrentarnos al dolor, elaborando formas de positividad que tratan de librarse de él, que se mira como la negatividad por excelencia.

En la lógica económica neoliberal, el hombre rinde más en la medida que es insensible al dolor y feliz en el sentido que proclamaba la farmacéutica fabricante de la aspirina. Es dentro de esta misma lógica que se inscribe la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Unas medicinas que en principio se usaban para cuidados paliativos, pasaron a usarse también para personas sanas para quitar cualquier dolor sin preocuparse de otros efectos. La ausencia del dolor parece como si se quisiese elevar a derecho de la humanidad. Debe constar en las Constituciones de los países. Libertad, Igualdad, Fraternidad y Ausencia del Dolor.

Esta equivalencia de felicidad-ausencia del dolor es congruente con la sociedad de la complacencia donde todo se quiere reducir a un clic de Me gusta, el like. La aspirina y el me gusta son los analgésicos del presente. Es la cultura de la complacencia que decíamos anteriormente que intenta librarse de todo lo que sea conflictivo, que tenga aristas y matices. Esta cultura domina muchos de los aspectos de la vida social.

Sin embargo, el dolor transforma y purifica. Hace que la persona experimente una catarsis, una madurez. Todos, en mayor o menor medida hemos experimentado el dolor ya sea en nuestra propia persona o en otra próxima. Hemos visto nuestra vulnerabilidad en carne propia sacando fuerzas de donde no las teníamos. El dolor y el sufrimiento existe y esconderlo o ignorarlo no nos permite madurar tanto como personas que como Sociedad. Ignorar la limitación del hombre, fuente del dolor, es quitar algo esencial al hombre. La felicidad no es la ausencia del dolor

La cosmovisión del cristianismo da una respuesta a este dolor y sufrimiento no negándolo sino transformándolo. El símbolo del cristianismo, la cruz, no representa el dolor y sufrimiento sino su transformación. La superación del dolor indica otra paradoja, la fuerza de lo débil. El dolor y la muerte no tiene la última palabra.

Para transformarlo se debe estar cerca de todas las personas que lo sufren, ayudándolas. No es extraño que en una Sociedad en que se ignora al dolor, el cristianismo que tiene a la cruz como símbolo suene como algo extraño, casi como cosa de frikis.