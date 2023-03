NO ES TONTO ABASCAL. No era fácil encontrar a alguien que quisiera dar la cara en el debate parlamentario de la moción de censura que Vox presenta contra Pedro Sánchez, pero él lo logró. Ramón Tamames, una persona que ya no se juega nada en la vida, por lo que cualquier filigrana hecha a la vista de todos, que eso es lo que más le importa, que se le vea, puede darle un ánimo, aunque sea tardío.

¿Qué por qué Ramón Tamames muestra el coraje que va parejo a esta representación de la que, ni en el escenario ni fuera de él, va a lograr más que ver su propia imagen en un espejo? Pues por eso: vanidad. Y es necesario advertir, aunque solo sea por respeto, que es inclinación que le viene de viejo, no solo cuando ya es viejo. En muchos de sus escritos pueden verse, de su puño y letra, afirmaciones reiteradas de sus propias virtudes. Es un hombre satisfecho consigo mismo, lo que es merecedor de que le felicitemos sinceramente. Es una suerte que no a todos nos asiste. Pero ya que a él sí, he ahí que les digo como de verdad se ve a sí mismo Ramón Tamames. Miren: esta columna tiene dos mil quinientos caracteres. Hasta aquí ya he gastado unos cuantos. Me quedan otros pocos para terminar. A partir este párrafo, la cosa va a ser así: voy a escribir solo palabras de dos letras, con una coma entre cada dos, como manda la norma. Así, si esos pocos caracteres que quedan los gastase Ramón Tamames, bien podría hacerlo así: YO, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, …… hasta el final. Firmado: Ramón Tamames. Si no fuese porque su comportamiento es altamente irrespetuoso con las instituciones de la democracia, que piden, por lo menos, que no se frivolice a sabiendas con sus requerimientos, hasta sería graciosa la cosa. Pero es todo lo contrario a eso: lamentable. Incluso triste. Y este comportamiento de Ramón Tamames, por lo que ya sabe medio mundo y disimula el otro medio, es reiterado y persistente. Es ese hombre que pasó de la izquierda comunista a la derecha extrema, sin que le temblase el pulso ni le cambiase de color la cara. Con respeto a su edad e incluso a la parte de su memoria que forma parte de mis aprendizajes, lamento muy sinceramente su vergonzante despedida. Porque estoy seguro de que esta vez será la última en que Ramón Tamames podrá mirarse al espejo sin remordimientos. O no, porque no habiéndolos tenido nunca, tampoco iba a ser esta la primera vez.