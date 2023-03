Érase unha vez un neno que naceu na Vide, unha aldea a tres km de Monforte que hoxe cruza o Camiño de Inverno. Cando marchou ao Seminario de Lugo a facer o bacharelato, meteu polos seus ollos ávidos unha morea de libros, que falaban doutros mundos, ideas, biografías. O rapaz tamén xogaba ao fútbol, ata tal punto que equipos da categoría do Real Madrid chegaron a fixarse nel. “A miña forza venme toda da infancia”, confesoume recentemente.

Con quince anos xa soñaba con París, porque pensaba que era o centro do mundo. E alí viaxou da man dun párroco da infancia, quen convenceu á familia para que o deixaran ir. No histórico 1968 chegou á urbe da torre Eiffel, onde enraizaría dez anos. Ademais de licenciarse en Filosofía e Literatura Francesa, o mozo exprimiu aquela etapa ata a derradeira gota. Entre outras cousas, vendeu xornais, traballou como recepcionista dun hotel durante as fins de semana e foi profesor no Liceo Español.

De volta a Galicia aproba a oposición de Secundaria e toma posesión da praza xa no IES Rosalía de Castro. Santiago non entraba no seu proxecto, máis ben pensaba que recalaría en Ourense ou Lugo. Así que os primeiros anos fuxía a París, a cidade que segue sendo sendo o seu refuxio. Pero andando pola vella Compostela, descubriu as súas prazas… E, cando se decatou, o xove profesor das Terras de Lemos estaba namorado de Santiago, e Ubaldo Rueda fíxose santiagués.

Hoxe non quero falar de tantos proxectos imposibles que levou adiante o director omnipresente do Rosalía ou o presidente hiperactivo do Casino. Quero falar do home comprometido co ensino público de calidade; do creador de espazos para que o alumnado, ao que sempre defendeu, puidese soñar sen límites; do configurador incansable de convocatorias plurais; do sempiterno loitador cos poderes públicos; do tipo que levou a innovación e a ambición aos seus proxectos educativos, deportivos e culturais; do que procura alianzas estratéxicas, empezando polos outros institutos e acabando polo pequeno comercio; do veciño que tivo conciencia da universalidade de Santiago e soubo aliñarse coa misión da cidade.

Pero tamén quero falar do ser humano que pon amor no que fai e quere de corazón ás persoas que o acompañan, do lector compulsivo amante de todas as literaturas e do ser que avista ultreia et suseia –é dicir, máis alá e máis alto–, como o peregrino que veu polo Camiño de Inverno e trouxo unha infinita primavera para Compostela. Grazas, Ubaldo!