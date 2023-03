ESTABA A FACER A COMPRA nun supermercado e chamoume a atención un paquete de xamón en cuxo envase aparecía escrito: “Colocado a man”. Dentro había uns liscos de xamón, finos como papel de fumar, así que resultaba evidente que foran “cortados a máquina”, e de modo industrial. Polo demais, os liscos de xamón dispoñíanse con tal desorde na bandexa, que ou ben efectivamente foran colocados a man ou alguén estivera xogando ao frisbi co paquete de xamón antes de poñelo no expositor.

Ao ver o xamón engurrado dentro do envase, coma se o pobre estivese a pasalo realmente mal alí encerrado, non entendín o valor engadido dese “toque humano” que, polo menos aos meus ollos, non achega nada positivo ao produto, ben ao contrario. Insisto en que é un colocado e non cortado a man. Din os entendidos, e seguro que o corroboran os padais máis esixentes, que un xamón cortado a máquina perde moito respecto a un bo corte manual, sobre todo cando falamos dun xamón dos bos. Agora ben, se a colocación é a man, con pinzas ou a través dun proceso automatizado, non se escribiron manuais, polo menos non me consta. Pero é evidente que a empresa sabe, ou polo menos iso cre, que ese toque manual revaloriza as bandexas de xamón aos ollos do consumidor.

En xeral a etiqueta de “feito a man”, coa que se distingue o resultado dun traballo humano, aínda que non sexa máis que un acabado, un repaso, unha colocación ou simplemente un botarlle unha ollada ao produto, é valorada polo público en xeral. Quizais tamén acabe séndoo o “pensado/creado co cerebro”, a medida que as máquinas vaian substituíndonos en labores cognitivas, mesmo creativas.

Segundo o Foro Económico Mundial, o que consideramos traballo está hoxe máis ou menos divido a partes iguais entre persoas e máquinas. Cada ano que pasa, iso si, a proporción crece en beneficio destas. Por outra banda, o traballo obxecto de automatización é cada vez máis un traballo cognitivo e non físico ou manual, como viña sendo usual. Este terreo gañado polas máquinas dificilmente volverá ser noso, máis aló do empeño en recolocar mal a man o que probablemente colocou ben antes unha máquina.

Como case todas as novidades en mercadotecnia veñen de EE. UU., xa me estou imaxinando o slogan comercial: “hand made and thought with the brain”, ou algo así, que en inglés ademais rima, e que en galego vén ser: “feito a man e pensado co cerebro”. Vaian preparando a carteira, porque pagaremos máis por iso, aínda que ás veces sexa por parvadas, como a do xamón colocado a man.