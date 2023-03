LE RECUERDO SIEMPRE A MI LADO desde que tenía uso de razón. Fue uno de esos zurdos contrariados a los que de pequeño le ataron la mano izquierda para que aprendiese a escribir con la derecha. No sé si, en parte por esta razón, no progresaba adecuadamente en la escuela, sino que iba más lento que los demás. Cuando la gente le pregunta cuántos años tenía no siempre se acordaba y repetía: “Pregúntale a mi primo Marcelino”.

Yo creo que, más que primo, fue un hermano para mí. El mejor compañero de juegos, el mismo al que se le metió en la cabeza dedicarse al atletismo cuando todos jugábamos al fútbol, o, como mucho, al tenis, con raquetas de madera que fabricábamos con tablas. Nos echamos novia al mismo tiempo antes de cumplir los 11 años, en el pueblo claro, e incluso llegamos a bailar con ellas en alguna verbena. También íbamos juntos a las fiestas de las parroquias vecinas cruzando sin GPS el Monte Castrove en el coche de San Fernando. Solo un día, que yo recuerde, se fue sin mí a una fiesta de Dorrón y, al regresar, tiró carretera adelante para Sanxenxo, en lugar de retornar hacia Poio, hasta que encontró a un alma caritativa que le mostró el camino. Estudió la especialidad de metal en un centro público de Formación Profesional de Pontevedra y sacó su título, mientras yo estudiaba el bachillerato, el COU y lo demás. Él hizo la mili por tierra, en el cuerpo de escaladores y esquiadores de montaña en los Pirineos, y yo hice hora y media de mili en la Marina, el tiempo que tardó el inspector médico en declararme inútil. Pero nada de ello nos separó porque nuestras almas tenían complicidades mucho más profundas. Solo ahora, cuando le veo luchando a brazo partido por su vida, me doy cuenta de que la mitad de mi alma está en esa misma unidad de cuidados intensivos. Está escalando en solitario una de sus últimas cúspides y algo se desmorona dentro de mí porque no puedo hacer nada, mientras él acaricia las nubes.