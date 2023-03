O LEMA DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER do 8 de marzo de 2023 di así: Por un mundo dixital inclusivo: innovación e tecnoloxía para a igualdade de xénero en consonancia coa loita polo avance da tecnoloxía transformadora e o acceso á educación dixital. Incorporar ás mulleres á tecnoloxía permite introducir solucións creativas e innovadoras para a satisfacción das súas necesidades mais tamén para a promoción da igualdade de xénero. A súa falta de inclusión está a ter un elevado custe, tanto individual coma colectivo. Segundo o Gender Snapshot, a exclusión das mulleres do mundo dixital reduciu nun billón de dólares o produto interior bruto dos países na última década, unha perda que seguirá aumentando se non se toman medidas.

Case douscentos países reivindican hoxe o 8 de marzo, despois de que aquel día do ano 1857 un grupo de obreiras do sector téxtil tomase a iniciativa de protestar polas súas míseras condicións laborais. Algo máis de medio século despois, Nova York protagonizou unha xornada que tinguiría de morado para sempre esta reivindicación: 129 empregadas dunha fábrica foran pechadas e queimadas polo seu “patrón” para silenciar o reclamo dos seus dereitos laborais.

Nunha mobilización que foi concibida de abaixo cara arriba (e non ao revés como parece) as mulleres están chamadas a reclamar os seus dereitos, dar visibilidade aos seus problemas ao tempo que reclamar o seu papel na sociedade. Esta xornada, inspirada no Día libre das mulleres da Islandia do ano 1975, adoita deixar unha pegada indeleble que, paseniñamente, permite ir avanzando. Os comentarios son libres, mais os feitos son sagrados, que diría Charles P. Scott. As mulleres seguen a sufrir violencia física e/ou sexual polo feito de selo, a fenda salarial é unha evidencia, o tempo que dedican aos coidados segue a ser maioritario, e así poderíamos seguir con tantas e tantas cuestións que semellan ser doutro tempo, mais son deste.

É preciso avanzar na ruta fixada nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, nos que se fai fincapé na necesidade de avanzar na tecnoloxía dixital en prol da igualdade. A revolución dixital trae consigo riscos coma os de perpetuar as dinámicas no eido da desigualdade de xénero, cada vez mais evidentes no contexto das habilidades dixitais e o acceso ás tecnoloxías, que agranda a fenda dixital. O desenvolvemento dunha educación inclusiva, alén dunha tecnoloxía transformadora, constitúe un requisito fundamental para a construción do que se deu en chamar un futuro sustentable.

Por certo, alguén coñece o nome da enxeñeira que está detrás do ChatGPT do que todo o mundo fala? Pois iso.