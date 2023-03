ROSALÍA DE CASTRO, muller rebelde fronte os convencionalismos relixiosos con 21 anos escribe: “Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rigen mi destino”. Unha Rosalía precoz, pioneira feminista tanto en Galicia como en España. Resoan as verbas: “el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud… porque todavía no se les permite a las mujeres decir lo que sienten y lo que saben”. Foi considerada muller filósofa co gallo da publicación Follas Novas porque transmite ideas liberáis, progresistas, de crítica social. O texto Lieders pódese considerar o primeiro manifesto feminista en Galicia. Rosalía é unha autora comprometida cas mulleres cunha posición crítica e belixerante.

No s. XIX agroma a cuestión da muller e o feminismo debido á revolución liberal impulsada por mulleres de clase media. Sobresaen duas galegas reivindicando o acceso á educación e á actividade profesional; os escritos de CONCEPCIÓN ARENAL e EMILIA PARDO BAZÁN reclamando reformas legais e dereitos políticos son a base do debate feminista para promocionar á muller. Aínda non existe un movemento feminista organizado cando elas defenden as súas ideas nunha sociedade tradicional, baixo o influxo do catolicismo.

CONCEPCIÓN ARENAL tivo que vestirse de home nas clases de dereito. España no s. XIX é unha paisaxe desoladora de desigualdade e inxusticia que ela denuncia e que se ceba nas mulleres. Fai responsabel ó liberalismo que ela defende e ós gobernantes, que deben controlar o beneficio empresarial, propoñendo como alternativa solucións idealistas: Educación, Fe, Caridade, crendo desta maneira que as inxusticias ceden polas accións dos ben pensantes denunciando a represión do corpo femenino, a prostitución, os matrimonios de conveniencia sendo moi crítica ca igrexa católica que lle negou á muller o acceso á educación.

EMILIA PARDO BAZÁN, autora autodidacta, dinos que para o español o ideal feminino está no pasado; a esposa modelo segue a ser a de hai 100 anos. A igualdade dos sexos que as leis negan é un feito incontestabel ante a miseria e polo tanto a única emancipación nace da necesidade. O feminismo supón unha revolución lenta e imparable que os homes tratan de atrancar.

Na actualidade, MARÍA XOSÉ QUEIZÁN critica dende a ciencia a razón patriarcal e a misoxinia, as relacións de poder (pai-patrón-patria). As mulleres son consideradas instrumentos de producción sen dereitos. A obra Recuperemo-las mans é un alegato pola liberación das mulleres galegas: “As mulleres somos as mans do mundo”.

Para o feminismo a filosofía non é un luxo, senón unha teoría para explicar os feitos a partir das experiencias. A emancipación da muller ven polo compromiso e realismo na escrita fronte ao escapismo na literatura.