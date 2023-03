TIENE RAZÓN EL FALSO AUTÓNOMO de la CEOE al decir que el gobierno debe ser respetuoso con los empresarios. Faltaría más. Es obvio. Sólo habría que añadir, por aquello de poner matices, que también lo tiene que ser con cualquier otro ciudadano. Diciendo que el gobierno, en fin, tiene que ser respetuoso en general, ya ni siquiera hacen falta los matices.

Podemos echar mano de ellos, sin embargo, para añadir que sería bueno que el señor Garamendi hiciese constar que también los empresarios, queriendo ser respetados, se tienen que hacer respetar. ¿Cómo? Fácil: adoptando un comportamiento que merezca la aprobación, y con ella el respeto, de sus conciudadanos. Sólo eso. Ni más ni menos.

Pero ya que vamos de preguntas, ¿qué será eso del buen comportamiento empresarial? Fácil también: respetar la legalidad vigente en todas las materias que se quieran señalar. Por ejemplo, las fiscales.

Verán: un Estado es, además de otras cosas, el suministrador de servicios de carácter general para la cobertura de las necesidades y derechos de los ciudadanos. Eso lo convierte, aunque no quiera, en un gran gastador, para lo que necesita hacer acopio de todos los recursos que sus obligaciones impliquen. Por eso, una de las primeras decisiones de un Estado es el establecimiento de un sistema fiscal que, repartiendo las cargas entre todos los ciudadanos con capacidad de renta, logre reunir los recursos necesarios para cubrir aquellos servicios.

Esto es de primaria. Como lo es también la primera conclusión que se puede tomar con respecto al comportamiento cívico: cada uno tiene que aportar a la Hacienda Pública según su renta le permita y las propias leyes le señalen. Si no se está de acuerdo con esas leyes, se promueve su reforma, pero las obligaciones no se eluden. Menos aún a escondidas, con trampas.

Dicho todo esto, hay que aseverar que en España hay una buena cantidad de contribuyentes potenciales que hacen trampas. Se puede afirmar con la misma rotundidad que de todos ellos los que más daño causan a la Hacienda Pública, es decir al Estado, es decir a la cobertura de las necesidades y derechos de los ciudadanos, son sujetos con rentas altas. Y que muchos de ellos, que no todos, son empresarios o accionistas empresariales.

Si eso es así, no puede haber respeto para todos, sin distinción. Para los buenos, sí; para los malos, no. Estoy seguro de que el falso autónomo de la CEOE también cree que no se deben hacer trampas. Y respetuosamente le digo que estoy de acuerdo.