LAS DECISIONES DE LAS PERSONAS que invierten se mueven en una amplia horquilla que oscila entre la codicia y el miedo. Más aún si de lo que hablamos es del sector financiero, donde el miedo se extiende a mayor velocidad ante el mínimo atisbo de falta de confianza. De manera simple esto es lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank (SVB), una entidad no demasiado grande, bastante desconocida y bien considerada. Hasta hace un mes ocupaba el número 20 de los mejores bancos de Estados Unidos sobre un total de 4.213 entidades, según Forbes. Cuatro semanas después el SVB es un banco quebrado, lo que supone la segunda mayor bancarrota desde los años setenta, pero no la única, han quebrado alrededor de cuatrocientos bancos en Norteamérica desde 2010, sin ningún efecto contagio sobre los demás.

El SVB no era un banco ordinario, su método era complejo y estaba especializado en inversiones de capital riesgo o, lo que es lo mismo, en el apoyo y la apuesta por startups. Su expansión es llamativa, triplicó su balance en los últimos veinte años y cerró 2022 con beneficios milmillonarios. Sin embargo, la subida de los tipos de interés –que ha desviado financiación y depósitos hacia otras alternativas–, y el elevado volumen de operaciones en criptomonedas, muchas de las cuales se habían camuflado como startups, han llevado al traste al banco 19º de Estados Unidos.

Esta situación que, a priori, no afecta a Europa, ha encendido todas las alarmas, véase sino la reacción de las Bolsas, pues resulta demasiado familiar y cercano en el tiempo el escenario de quiebra bancaria, autoridades anunciando que “harán todo lo que tengan que hacer” para proteger al sistema, el oro revelándose como valor refugio, etcétera. Sin embargo, el contexto y los problemas a los que se enfrenta la economía en este momento son muy diferentes a los de la crisis de 2008. Entonces se luchaba contra el colapso del sistema financiero y una crisis de demanda. En estos momentos los bancos, hasta ahora, no han sido el problema y las economías luchan contra la inflación derivada de una crisis de oferta. Se desconoce por el momento el efecto real que puede tener esta quiebra, pero de lo que no hay duda es que los ecos de despropósitos pasados siguen actuando en el presente y puede que haya algún que otro más perjudicado. En todo caso, de manera inmediata el efecto se traduce en que los bancos centrales se están replanteando la política monetaria y levantar el pie del acelerador de la subida de tipos.

Una nueva lección de lo que Paul Krugman llamó los riesgos de la fascinación por el enrique-cimiento rápido. Recuerde, ries-go y rentabilidad tienen siempre signos opuestos.