EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA GALEGA (RAG) NO RECOGE EL TÉRMINO ADEFESIO. Tampoco existe en portugués, que se traduce por monstruosidade. En Galicia lo equiparamos a espantallo, pero me quedo con la definición castellana que hace la RAE cuando lo define, en sus varias acepciones, de algo ridículo, extravagante, muy feo, disparate o despropósito. Es fácil adivinar que me estoy refiriendo a la Casa da Xuventude de Santiago porque, además, muchos compostelanos por este mote la conocen. Sin uso, cerrada y en lamentable estado de descomposición, ahora que llega la campaña electoral el moribundo parece resucitar.

El edificio fue construido a comienzos de la década de los 80, acorde a los parámetros estéticos y necesidades de la época. Seguramente prestó un servicio correcto. No es momento de juzgar el pasado con los valores actuales. Pasado el tiempo, y ganado el parque de Bellvís para disfrute de los compostelanos, era tan evidente hace una década la necesidad de su demolición para conectar el casco viejo con la nueva zona verde que así lo acordó la Corporación Municipal (PP, PSOE y BNG) por unanimidad en noviembre de 2011. Sin embargo, el acuerdo comenzó a ejecutarse en 2014, a pocos meses de unos comicios, siendo incluso adjudicado el derribo a una empresa. En contra solo estaba Compostela Aberta, que una vez ganadas las elecciones en 2015 paralizó el proceso, y de las arcas municipales salieron seis mil euros para indemnizar a la empresa perjudicada. Durante unos años, pocos, el edificio funcionó como centro autogestionado, según fórmula importada, sin que la gran mayoría de los compostelanos tuviera conocimiento o interés por lo que allí se cocía. Podría decirse que pasó con más pena que gloria, sin que al menos en sus fachadas se frenara el deterioro. La llegada del covid, hace ahora tres años, fue excusa perfecta para cerrarlo. No se reabrió una vez superada la pandemia ni se volvió hablar del asunto. Hasta ahora, ¡milagro!, que estamos a dos semanas de otra convocatoria electoral. El candidato del PP proclama su intención de borrarlo del mapa, pero al día siguiente el alcalde contraataca anunciando un conejo en la chistera. Lo sacará en fecha próxima, para lo que cuenta con la colaboración de la Diputación y deja entrever que también con la del prestigioso arquitecto Chipperfield, con intereses en la zona, cuyos conocimientos y asesoría no se limitarían a mejorar el espacio de la Praza do Matadoiro sino el de otras zonas de la ciudad. Yo no metería al flamante Premio Pritzker 2023 en campaña electoral, salvo que esté de acuerdo. El ganador del Nobel de la Arquitectura escogió Galicia como su segunda patria y a Santiago para situar su primer estudio en España. El máximo respeto y agradecimiento. Su presencia es una bendición para la ciudad. El futuro de la Casa da Xuventude es un asunto político. Conocemos la propuesta del PP, conoceremos la del PSOE cuando el partido la haga pública, el BNG parece que opta por su continuidad y CA es previsible que vuelva al modelo autogestionario. Y es una pena que el asunto no se aborde conjuntamente con la remodelación de la vía, que algunos califican de histórica, desde Romero Donallo hasta San Caetano. Necesita humanizarse. Para encontrar luz se podría hacer una consulta popular, legal claro. O encargar una encuesta a una empresa especia- lizada. Pero me temo que dentro de cuatro años volveré a es- cribir lo mismo.