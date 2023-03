O CAPITALISMO TEN COMO FINALIDADE A ACUMULACIÓN, polo tanto a economía neoliberal funciona coa lóxica do máximo beneficio para uns en contra de todos. Ista ideoloxía escapa ó control político-democrático. O Neoliberalismo dinos que o mercado todo o regula, cando na realidade é o revés. A teoría do goteo (sobras dos ricos) é unha indecente hipocresía. A. Smith dixo: “Os empregados só deben sobrevivir”. Só se busca a protección do Estado para os ricos e disciplina e precariedade para os pobres. Os fundamentos desta economía son: disminución do gasto público, despido libre, taxa de xuros libres para os cartos, reforma da Constitución supeditando ás leis do deus mercado, anulación dos dereitos sociais, despolitización ciudadana, prevalencia da especulación sobre a producción, privatización da sanidade, educación, enerxía, comunicación…

Warren Buffet, dos máis ricos, segundo Forbes dixo: “Hai unha loita de clases, dacordo, pero é a miña clase, a dos ricos a que leva a iniciativa e esa guerra ímola gañando” Os estados deixáronse dominar polos donos do capitalismo financieiro, facendo que o Sur financie ó Norte que o domina pola débeda. Os países pobres transfiren as castas dirixentes dos países ricos moitos mais cartos dos que reciben, perpetuando desta maneira a súa escravitude ó traveso da débeda contraída. Os fondos voitre (carroñeiros) son fondos de inversión especulativos rexistrados nos paraísos fiscais especializados na compra de débeda por debaixo do valor nominal para obter o máximo beneficio fora de calquera control. Pertencen a multimillonarios que dispoñen de exércitos de abogados entablando procesos de 10-15 anos en todo o mundo. Compran a precios irrisorios atacando ós países debedores con demandas ante xusticias extranxeiras (anglosaxonas) e reclaman o 100% da débeda. Estes plutócratas (riquísimos) son os depredadores máis nefastos do capitalismo. Os países occidentais de corte anglosaxón impoñen unha ferrea oposición a calquer atranco á actividade dos fondos voitre. Como di Wall Street, “os fondos voitre, son un instrumento do libre mercado e a liberdade do mercado é sagrada “. O 1% dos máis ricos do planeta posúe máis que o 99% restante, a lista de Forbes así o confirma. A desigualdade orixinada destrúe o Estado democrático e anula a cohesión social. Habermas dinos: “O Estado nacional ó substitutir a política polo mercado perde impostos esenciais para a súa lexitimidade, empobrecendo a poboación e carecendo de credibilidade”. A Unión Europea está ó servizo dos intereses das multinacionais privadas, é unha estructura tecnocrática contribuindo á hexemonía do capital. Non deberíamos permitir a riqueza en poucas mans e resignarnos a perder dereitos por culpa dun modelo económico que ademáis de inxusto é ineficiente.