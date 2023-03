ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO se apresuró a decir que no está de acuerdo con la propuesta de reforma del sistema de pensiones que acaba de preanunciar el ministro del ramo. Pues vale. No tiene por qué estarlo. Pero sí que debería estar un poco más atento al contenido de la tal propuesta antes de pronunciarse sobre ella. Con el carácter previo de las informaciones de que disponemos, aún no se puede formular una opinión bien basada al respecto. Feijóo tampoco, salvo que tenga potestades anticipatorias que se le escapan al común de los mortales.

Emitiendo como ha emitido su anticipado discurso, parece que está más atento en seguir las huellas a la CEOE que en sustentar debidamente las posiciones del PP, ocupado cómo anda en los preludios electorales. Puede que de ahí le venga la prisa. No viene a cuento que yo le dé consejos a don Alberto, pero, a fuer de impertinente, le sugiero que dé la mayor autonomía posible a sus criterios partidistas que, ya por serlo, podrían devaluarse, pero que si, aún por encima, son subordinados, pues peor nos lo pone. Por eso que digo, porque su pronunciamiento sobre esta cuestión semejó ser partidista y subordinado, le han llovido críticas a montón: que Feijóo, como ya dije también yo, se opone a la reforma de las pensiones sin haberla leído; que Feijóo dice que rechaza la reforma de las pensiones sin ofrecer alternativa; que Feijóo no se acuerda de quien vació la hucha de las pensiones; que Feijóo tampoco hace memoria de las congelaciones de las pensiones acordadas otrora por un gobierno del PP; que Feijóo va de la voz de su amo. Y paro ya, porque no tengo espacio para seguir la retahíla. Todo eso está en los periódicos de esta semana. Vayan ustedes allá. Mejor ir al fondo del asunto respecto de la necesidad de promover una reforma del sistema de pensiones en España. Todos, tanto el presidente sobrevenido del PP como el falso autónomo de la CEOE, estamos de acuerdo en que, primero, es indispensable, segundo, afecta al modelo temporal de las cotizaciones y, tercero, requiere recursos para su implementación. Sobre las dos primeras cuestiones, con pocas diferencias, parece que puede haber acuerdo. Hay que discutir sobre la tercera: ¿de dónde pueden salir los recursos que se necesitan y seguirán necesitándose para sufragar el gasto de las pensiones? Hasta ahora, tanto la CEOE como el PP, se limitan a decir ¡Ay, a mi no me mires! Pues, vale. Ahí nos quedamos: viendo venir la tormenta sin saber dónde buscar cobijo.