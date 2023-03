Los tiempos evolucionan a mucha velocidad y en esto del fútbol me pregunto si es para bien. Cada día tenemos jugadores de mejor nivel físico, material de mejor calidad, excelentes infraestructuras para entrenar, mejores entrenadores, mejor trato, innumerables instrumentos de apoyo, análisis y control y nuestros futbolistas nos salen de mentalidad más débil, frágiles psicológicamente, asentados en su mundo de confort. Estamos formando jugadores con mejor cuerpo y menos cabeza. Fuertes de cuerpo y débiles de mente cuando la cabeza es el músculo que lo mueve todo. Poco tiempo atrás, era impensable encontrar declaraciones de jugadores diciendo que les faltó actitud, que no estaban mentalizados, como debe ser, para determinados el partido. Aquí la mentalidad y la voluntad se pelean por la culpabilidad. Puede que entremos en la era de los psicólogos, pero para eso tienen que enfundarse las botas, ponerse de corto y observar en primera línea los gestos, las expresiones, las reacciones, la conducta y el lenguaje no verbal de los jugadores cuando son corregidos, increpados, cuando fallan o aciertan. Tienen una labor maravillosa por delante, para eso deben bajar al campo, ponerse de corto y no esperar detrás del despacho y de la bata blanca, conformarse con un discurso de vestuario o que el jugador acuda a consulta. Cuando el jugador se enfunda la camiseta del equipo debe desaparecer el yo y aparecer los colores, el escudo, el grupo y el equipo. Todavía se mencionan algunas hombradas basadas en remontadas épicas conseguidas a base de pundonor y en los campos aparecen aplausos cuando un jugador es generoso en el esfuerzo, lo da todo. Falta cultura de equipo. Jugadores bien pagados, reconocidos y con una debilidad mental que no está acorde con lo que se le supone para tanta figura. Hay una predisposición para caminar a favor de la corriente, ya sea la línea positiva o la contraria y pocos ponen, de verdad, el remo para variar el rumbo. Estamos inmerso en la cultura de la escusa, en el reclamo del derecho y en el olvido de la obligación y del compromiso que todo trabajo lleva como vinculación del cargo y del puesto. Los términos de responsabilidad y compromiso no suelen estar entre los valores más destacados en el mundo del fútbol, a todos los niveles y en todas las categorías. Casos como el Valencia, Sevilla, entre otros de menos impacto social, están todos los días en las noticias, desestabilizando todavía más la tranquilidad que este trabajo requiere y que toda gestión debe abordar. Los efectos negativos se ven de inmediato, la masa se revela, ataca el juego, la gestión y a todo lo que se mueve alrededor y pocos salen a dar la cara. La gestión es la parte fundamental de una entidad y sobre todo la gestión del día a día, esa que se traslada de inmediato al verde y a los marcadores de cada envite. En un club hoy tres pilares fundamentales: 1.- La gestión económica. 2.- La gestión social. 3.- La gestión deportiva. Se retroalimentan, pero la entidad no se mantiene, ni se sustenta mucho tiempo, si no va acompañada de resultados deportivos. Esto se va demostrando por la pérdida de impacto de nuestro fútbol en Europa. De dominar en esas competiciones, varios años, pasamos a segundo plano. La situación lleva a menos ingresos, menos fichajes, menos consumidores de fútbol, menos resultados y gran preocupación en la presidencia de La Liga de fútbol profesional. Surgen desacuerdos, aparecen los inconformistas, nuevos planes, en busca de salvar su plan deportivo y de otras fuentes de financiación e ingresos y, en vez de unirse en busca de lo mejor, se pelean entre ellos. Para jugar al fútbol en un equipo se necesita de sacrificio, de compromiso, de privaciones y de generosidad en el trabajo, no esconderse y pasar del yo al nosotros como equipo y poner en valor constantemente esta bella profesión que tanto mueve a su alrededor.