DECÍA SÉNECA que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo aprovechamos mal. No puedo estar más en desacuerdo con esta declaración de principios. Si hemos aprendido el arte del buen vivir, del que nos habló Aristóteles en sus obras éticas, la vida del hombre es un suspiro. A medida que vamos cumpliendo años y miramos hacia atrás nos damos cuenta de la fugacidad extrema de la vida. “A mi edad –me dijo un día el Dr. Fernández Albor, cuando ya era centenario– Navidad es cada tres meses”.

Solo le doy la razón a Séneca en que perdemos un tiempo valiosísimo en actividades tan estúpidas como, pongo por caso, los debates interminables sobre la aprobación del acta de la sesión anterior. He vivido reuniones tan kafkianas que el tiempo empleado en acordar lo que dije o dejé de decir en la última sesión podía durar más que el resto del cónclave.

Esta semana he comprobado a través de la moción de censura de Vox que también los políticos son diestros en la pérdida de tiempo. Solo el sentido común de un Tamames nonagenario fue capaz de preguntar con sincera inocencia a Pedro Sánchez, después de que terminase la lectura de “un tocho de 20 folios que le han pasado por correo electrónico”, y de escuchar el discurso de hora y media de la “presidenta segunda”: “¿Por qué tenemos que hablar tanto?”. El viejo profesor fue tan educado que no quiso añadir: “para no decir nada”, aunque lo pensó, como todo el mundo.

Siempre me ha hecho reflexionar la magistral composición que José Ángel Espinosa Ferrusquilla (cantante, compositor y actor de la época de oro del cine mexicano) tituló El tiempo que te quede libre, aunque la letra rechine en orejas del siglo XXI. Ferrusquilla suplicaba un minuto de amor. Fue tal su fe en el amor que compuso Échame a mí la culpa. Eso es amor: una de las pocas cosas que, a diferencia del tiempo, debemos derrochar en la vida.