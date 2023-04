LAS FIGURAS DE LA PASIÓN ELECTORAL van pasando bajo nuestros balcones. En este contexto, lo más parecido a una saeta fue la canción popular aquella de Revilla en una visita a un hospital: cantó como si no hubiera un mañana (temí, en verdad, que no lo hubiera, con tanto ímpetu canoro), pero ahora mismo se trata del hit más apasionado (y polémico) de la precampa-ña electoral. Qué cosas.

Pocas figuras han sido elevadas a los altares de la santa demoscopia con tanta devoción como Yolanda Díaz, como ya hemos venido diciendo, hasta el punto de hallar su roja consagración en la liturgia apasionada del Magariños, pero el que fue sacerdote máximo del templo de la izquierda más a la izquierda, Pablo Iglesias, cree que, si esto sigue así, más que a un desfile de pasión se dirigen a un calvario. Lo que en algunas procesiones se llama El Encuentro, aquí, mutatis mutandis, parece llamarse el Desencuentro.

Ya sé que es metáfora fácil, pero no hay duda de que los candidatos, líderes y así, persiguen con incomparable afán la devoción incondicional de la parroquia. Incluso más que los telepredicadores, que ya es decir. Componen sus figuras, elevados en amigables tronos mitineros, en sets y platós donde, si no se obran milagros allí mismo, es porque Dios no lo quiere, y todo con las mejores galas de la dialéctica, con sus adjetivos floreados. Adquieren incluso, ya puestos, el don de la ubicuidad mediática, lo cual siempre es un puntazo, se aparecen al personal por las esquinas de todas las pantallas y dicen sus divinas palabras, recurrentes, sí, pero siempre escogidas por sabios demiurgos, asesores y filósofos de lo inmediato. Gente capaz de poner en el asador de la campaña toda la carne de las promesas electorales, aunque estuviéramos en tiempo de Cuaresma.

Sin duda, nos espera la larga procesión de los candidatos, etimológicamente albos, como Díaz en su liturgia, también quizás la de los arrepentidos, la de los hijos pródigos, la de los silenciosos o, en clave galaica, la de los caladiños, que trabajan el lado más íntimo y personal de las campañas, y luego la de las siglas infinitas, cuyas advocaciones son múltiples y prolijas, como capillas tiene una catedral. También están los sermoneadores contumaces, que riñen a la peña, los aparecidos súbitos, y los milagreros del ¡voilá!, expertos con los datos y las cifras, que pueden servir, según se haga el ensalmo, tanto para un roto como para un descosido.

Tiempo de gran pasión electoral, en efecto, en el que algunos ponen toda la fe de la que son capaces. Tiempo de adoraciones de crecimiento rápido (Yolanda), de adoraciones ya consolidadas (Ayuso y sus destellos, atrayendo bólidos y meteoritos), de liderazgos bendecidos, y de otros puestos en cuestión por devociones distraídas o fallidas. Sánchez, se dice, ha regresado a la grey del partido, en el nuevo y necesario ejercicio de pastorear las mayorías y llevarlas al redil de un futuro demasiado inmediato. Dicen los críticos que ha negado a Podemos tres veces, en la última vuelta de la legislatura, pero, añaden, al menos ha hallado consuelo en Yolanda, cuya figura fosforescente tal vez brilla en la mesita de noche del sanchismo. Aunque en esto, como en todo, más vale poner una vela a Dios y a otra el diablo…

Iglesias, aún con poderes sacerdotales, quizás ya no taumatúrgicos, como avezado arúspice augura un vía crucis electoral si no hay comunión de siglas, porque, parece pensar, no se cambia fácilmente una advocación por otra. Feijóo, nuevo en sus andas, procesiona mirando de soslayo a la derecha de la derecha, entre el temor y la necesidad, e implora al tiempo que, urnas mediante, pase de él ese cáliz. Feijóo verá a Vox como un obstáculo, como competidor, pero al tiempo como piedra sobre la que construir, tirando, si no quedara otro remedio, de aquellos planos arquitectónicos de Mañueco, esa mayoría futurible. Como el Bartleby de Melville, puede que Feijóo se diga todo el rato: “I would prefer not to”. Preferiría no hacerlo. En general, ya lo sabemos, de todas las procesiones, la más importante es siempre la que va por dentro.