Nestes tempos de crise e incerteza que nos toca vivir, nos que a xente necesita máis que nunca certezas e respostas, información rigorosa e empresas de comunicación fortes, potentes e libres, a recuperación dunha cabeceira como EL CORREO GALLEGO é una excelente noticia tamén para a cidadanía. Fronte á triste desaparición de moitos medios, hoxe temos que saudar a nova etapa na que o histórico diario de Compostela e de Galicia súmase, entre outros, a Faro de Vigo para formar parte dun grande grupo editorial como é Prensa Ibérica, un dos grandes referentes da obxectividade e garante do funcionamento democrático de España con 45 anos de traxectoria histórica. Unha empresa que aglutina a medios de diferentes comunidades autónomas e que teñen convertido a unha entidade inicialmente familiar no principal grupo de prensa local e autonómica do Estado.

Se o nacemento dun novo medio sempre é unha boa nova democrática, a confirmación de que un xornal coa historia de EL CORREO GALLEGO segue adiante, despois dunha convulsa etapa, ten que enchernos de ledicia. Non nos cabe máis que dar os parabéns a Prensa Ibérica por esta nova aventura informativa coa que temos a seguridade de que EL CORREO ten un futuro certo. Tamén agradecemento, porque trátase dunha proba máis do compromiso da editorial co territorio, neste caso con Galicia, e coa necesidade do país de contar con empresas de comunicación emprendedoras, íntegras, e comprometidas cos enormes desafíos e retos que vive o mundo da información.

Os retos actuais para as empresas da comunicación son moitos pero imprescindibles de enfrontar, xa non só para os medios, senón para a nosa democracia. En tempos como os de hoxe, de tanta desinformación, sobreinformación, fake news, posverdades e populismo, é máis necesario que nunca que, comodicía Kapuscinski, o xornalismo recupere as sinais de identidade que nunca debeu perder: a credibilidade, a honestidade informativa, a independencia fronte a presións de todo signo, a pluralidade e a empatía. Non por vella deixa de ser certa aquela máxima de que “fronte a unha persoa que di que chove e outra que di que non, o traballo xornalístico non é darlle voz ás dúas, senón abrir a ventá e ver se está a chover”.

O papel dos medios de comunicación é moi relevante, esencial. Crean opinión, aportan claves e información ás persoas para que poidan, dende a súa liberdade, reflexionar e tomar decisións. Por iso, se o peche de calquera medio agrava o deterioro da liberdade de prensa e priva de espazos de pensamento á cidadanía, a noticia da nova oportunidade que ofrece Prensa Ibérica a unha cabeceira histórica como EL CORREO GALLEGO, ten que ser saudada con satisfacción e optimismo. Se, amais, faino unha editorial contrastada e envorcada coa información de calidade, coa independencia e coa excelencia xornalística, que aposta polo global dende a importancia do local, entón crecen os motivos para a ledicia. Por elo, temos a seguridade que coa súa incorporación a Prensa Ibérica o compromiso do diario coa información de calidade será aínda maior para sumar esforzos e avanzar na «construción dun mundo máis equilibrado, dunha sociedade máis igualitaria, xusta, democrática e de progreso.

“As españolas e españoles concedemos un papel decisivo aos medios, porque temos aprendido que a liberdade de prensa é garantía de democracia e progreso”. Dio Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica e comprometida coa imperiosa necesidade que os medios conten coa mirada da metade do mundo. “Somos o grupo español con máis mulleres en postos directivos”. Se queremos construír máis futuroprecisamos que as mulleres formemos parte de xeito activo desta revolución. Por iso, ver que un grupo editorial como Prensa Ibérica conta cunha muller como Arantza Sarasola na súa vicepresidencia é exemplarizante. Máis, se cabe, polopapel fundamental que desenvolven os medios na transformación e progreso da sociedade.