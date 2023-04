EL CORREO GALLEGO é unha cabeceira histórica da prensa galega e unha das máis veteranas de España. Fundado en 1878 en Ferrol polo marino José María Abizanda y San Martín, que acabaría sendo alcalde da cidade naval, e reinstalado en 1938 en Santiago de Compostela como o xornal de referencia da capital de Galicia, EL CORREO narrou ao longo de 145 anos a evolución da nosa historia e da nosa sociedade.

Unha misión non sempre doada tendo en conta os tempos convulsos que atravesamos neste século e medio de historia: dúas guerras mundiais, unha guerra civil, unha ditadura, profundas crises económicas, pandemias, a chegada da democracia… EL CORREO GALLEGO foi notario da actualidade e canal de expresión da sociedade galega e compostelá, adaptándose sempre á evolución dos tempos e mantendo firme o seu compromiso coa información.

No acto de presentación da nova etapa que comeza agora, o presidente do Grupo Prensa Ibérica, Javier Moll, citou os principios fundacionais expresados hai século e medio polo primeiro editor de EL CORREO GALLEGO, subliñando que o xornal nace de novo “sin ninguna promesa anterior que cumplir, sin ningún agravio viejo que vengar y sin ninguna pasión mezquina que satisfacer”. Un compromiso que revela dúas cuestións moi importantes: un fondo respecto pola historia centenaria do xornal e unha vocación de independencia e servizo á sociedade galega como principal misión deste medio de comunicación.

A prensa xoga un papel decisivo nas sociedades democráticas, xa que desempeña un papel clave no exercicio do dereito á información e a liberdade de expresión. Sen información libre e veraz non hai nunca unha democracia plena.

Resulta paradóxico que nos tempos no que é máis doado o acceso á información sexan tamén os tempos nos que máis abundan as fake news e a desinformación. Por iso precisamos de referencias informativas veraces, independentes, plurais e profesionais que dean voz aos distintos sectores da sociedade e contribúan á formación dunha opinión pública crítica e ben informada.

Co reforzo que supón integrarse nun dos grupos de comunicación máis importantes de España e baixo a dirección dun veterano xornalista como Xaime Leiro, EL CORREO GALLEGO comeza agora un novo tempo no que ten por diante retos ilusionantes e un futuro esperanzador.

Teño a certeza de que seguirá sendo unha das principais referencias informativas da sociedade galega e de que seguirá defendendo con rigor e independencia, desde as súas páxinas, os intereses de Santiago de Compostela e de Galicia. Moita sorte nesta nova andaina.