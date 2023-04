Vexo coa expectación propia de quen leva décadas mirando o mundo a través das páxinas de EL CORREO GALLEGO a nova etapa que emprende este medio co rumbo que marca o compás do Grupo Prensa Ibérica. A punto de cumprir 145 anos, EL CORREO GALLEGO renova azos co impulso de Javier Moll, presidente do grupo, que xa fixou un obxectivo que, como lector, me parece tan ambicioso como motivador: a vertebración de Galicia ha de artellarse nas páxinas do xornal.

Para Santiago, para Galicia, é fundamental contar con espazos que reflictan a súa idiosincrasia, que lle transmitan ao mundo a esencia e identidades galegas e que proxecten a realidade dunha sociedade que, de tradición emigrante e talante acolledor, vive espallada polos cinco continentes e aberta á chegada de xentes que enriquezan o país. Nesta nova etapa, EL CORREO GALLEGO ha continuar contribuíndo, a bo seguro, a que Compostela e Galicia conten cun soporte básico para que galegas e galegos teñan acceso a unha información propia, afastada da información homoxénea e estandarizada que, segundo os estudosos do ámbito, caracteriza a boa parte da prensa hoxe en día. Hoxe en día vivimos nun contexto informativo marcado polo consumo rápido de contidos baseado no inmediato onde o ecosistema da desinformación se fixo forte. A pesar das fortes apostas pola alfabetización tecnolóxica e mediática que están a impulsar gobernos e outras organizacións, non é fácil para nós, como usuarias e usuarios, asegurar a veracidade, procedencia ou intencións dos contidos que consumismos a través de diversas plataformas. Neste contexto, e máis ca nunca, cobra especial relevancia o feito de contar con medios como EL CORREO GALLEGO, que fagan información, con profesionais que teñen como vademécum o código deontolóxico xornalístico e que nos protexen, como cidadáns, contra informacións con erros, informacións falsas ou ante a mala praxis. A saúde democrática da sociedade galega vai depender de medios de comunicación que, como EL CORREO GALLEGO, informen co mesmo rigor e intensidade do contexto local, sobre os asuntos estatais ou internacionais. Estas propostas mediáticas xogan un papel fundamental na construción dunha cidadanía informada que é quen de conformar unha opinión crítica propia afastada da temida estandarización do pensamento, ao tempo que promoven e dinamizan a súa participación na esfera pública, así como incentivan a cohesión social do ámbito local. Na Universidade de Santiago de Compostela compartimos, dende o ámbito académico, o obxectivo de contribuír a conformar unha sociedade galega formada, capaz e con visión crítica. Nesta nova etapa, imos seguir precisando da colaboración de EL CORREO para poñer en valor esta Galicia que ámbalas dúas institucións construímos, para conseguir que o feito aquí teña impacto na sociedade global. Sen dúbida, as páxinas do xornal supoñen unha ventá pola que Galicia se asoma ao mundo. Que a ventura acompañe ao xornal nesta nova etapa.