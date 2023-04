Falar de EL CORREO GALLEGO é falar dun piar da sociedade galega, un actor transcendental na configuración da nosa comunidade e un elemento de referencia para toda a cidadanía. Centrando o seu traballo diario na capital de Galicia, a súa pegada séntese por todo o territorio galego. Unha magnífica labor xornalística durante os seus 145 anos de vida fai que EL CORREO GALLEGO sexa un dos maiores expoñentes informativos, culturais e sociais da historia da nosa comunidade, e que se verá potenciado nesta nova e ilusionante etapa da cabeceira, co respaldo de Prensa Ibérica, un grupo fundamental no tecido mediático do noso país.

Reflexionando sobre a propia labor xornalística, é obrigatorio recoñecer a todas aquelas persoas que teñen participado neste proxecto e que teñen constituído a súa fonda pegada social. Un proxecto que comezou desde a humildade fai máis dun século e que se estende ata a actualidade de forma plena. EL CORREO GALLEGO ten chegado a ser o que é por todas estas persoas, membros da sociedade civil que dedicaron o seu tempo a converter este medio de comunicación nun potente transmisor da información, o cal ten contado nas súas páxinas con escritos dos persoeiros máis insignes do eido literario galego e español. EL CORREO GALLEGO ten sido actor partícipe e testemuña dos sobresaíntes cambios experimentados pola sociedade galega. Un aspecto salientable de EL CORREO GALLEGO é a posibilidade que nos ofrece, pola extensión temporal da súa actividade, de ollar a Galicia de cada época coma se dunhas lentes se tratase. Coñecer os sucesos, os costumes, as tradicións, as correntes de pensamento e os demais aspectos sociolóxicos da sociedade galega ao longo destes 145 anos é a mellor herdanza que nos lega este xornal. Unha herdanza infinda á que lle quedan aínda moitas páxinas por escribir. Non cabe esquecer a relación que se ten forxado nas comunidades contemporáneas entre a prensa e sociedade, unha relación máis que notoria neste caso. A prensa sempre é síntoma de pluralidade, de contrapoder e de democracia. EL CORREO GALLEGO tense convertido neste século e medio de vida nunha peza absolutamente fundamental do ecosistema galego de medios de comunicación, sendo unha ferramenta de referencia á hora de exercer o dereito á información da cidadanía. Falamos, neste caso, dun medio de comunicación comprometido coa comunidade e cun innegable impacto na sociedade civil, que ademais de emanar das súas páxinas tamén o fai desde outros aspectos da vida cultural e social dos que é participe, como a publicación de libros, organización de foros ou actividades deportivas. Tamén, por suposto, a labor informativa dos medios de comunicación atinxe directamente á labor das institucións públicas, creadas por e para a cidadanía, e das que a comunidade é capaz de estar preto a través dos medios de comunicación. Por isto, para unha sociedade democrática é fundamental o traballo xornalístico que asegure a transparencia das institucións públicas. Neste eido, EL CORREO GALLEGO ten sido sempre un medio de comunicación exemplar, e cunha contribución innegable ao benestar cidadán. Unha xigante labor social que leva a EL CORREO GALLEGO a formar parte do rico patrimonio cultural de Galicia e que sen dúbida se verá reforzada nesta ilusionante nova etapa da cabeceira.