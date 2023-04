Nun dos seus escritos máis sorprendentemente optimista, Hannah Arendt afirmaba que “o mentireiro sempre é derrotado pola realidade, para a que non hai substituto; da igual o grande que sexa a trama de falsidades que está disposto a ofrecer un mentireiro experimentado: nunca será o bastante grande, aínda que recorra á axuda dos ordenadores, como para encubrir a realidade dos feitos”. Desgraciadamente, hoxe sabemos que non é así, entre outras cousas porque os ordenadores non son o que eran nos anos sesenta do pasado século. O coñecido Informe Cairncross sobre “un futuro sostible para o xornalismo” (2019) evidencia como a irrupción das grandes plataformas online non só ameaza a viabilidade económica da prensa escrita senón, o que é máis grave, á fiabilidade dunha información construída por algoritmos con criterios de priorización das novas opacos, entre os que non salienta a veracidade e calidade da información.

Sabemos, como afirmaba Sartori, que “todo o edificio da democracia apoiase na opinión pública e nunha opinión pública que xurda do seo dos públicos que a expresan”. Que sen unha opinión pública libremente formada non é viable a democracia. E que por iso, canto populismo iliberal hai polo mundo, deosta a prensa profesional e tira proveito das posibilidades que as redes proporcionan para fragmentar e difundir información sesgada. Ou as grandes corporacións, para condicionar o consumo. Sabemos, tamén, que a prensa local cumpre dúas funcións esenciais nunha democracia liberal: proporcionar información de interese público e crear espazos de debate (identitarios) nos que se tratan problemas comúns, aos que as grandes corporacións mediáticas ou plataformas dixitais non chegan. E que esa externalidade positiva do xornalismo de proximidade fai que, sen ir máis lonxe, o propio Informe Cairncross defenda, entre outras propostas, o apoio económico público aos medios escritos locais.

Porque a prensa escrita é vital para a democracia, e particularmente a que inviste recursos no periodismo de verdade: o que vai aos sitios, o que pregunta e entrevista, o que investiga e ten fontes, o que verifica e contrasta antes de publicar. Como lembra Snyder, “os periodistas non son perfectos”, pero “o traballo das persoas que se cinguen á ética xornalística é dunha calidade moi diferente á do traballo dos que non a teñen en conta”.

A prensa escrita libre é consubstancial para a conformación da opinión pública democrática. Como lembra Sartori, os procesos de formación dunha opinión pública libre son moi complexos, pero “o modelo da fervenza” de Karl Deutsch explícaos bastante ben: as opinións descenden desde arriba, mesturándose nas sucesivas pozas que reciben novas e continuas achegas. A prensa de proximidade, conformando espazos de debate, escoitando á cidadanía, e impulsando eventos culturais e sociais, contribúe decisivamente á vitalidade da democracia. O feito de que unha cabeceira histórica de Galicia (máis aínda se é a primeira na que un se afeccionou aos periódicos) siga aportando auga limpa á vizosa fervenza da prensa galega é, en fin, unha nova digna de celebración.