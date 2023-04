Quero empezar por felicitar a EL CORREO GALLEGO por esta nova etapa, moi en particular a todos e cada unha das persoas, profesionais da comunicación, que a fan posible no día a día, dando o mellor para contribuír a unha sociedade galega máis informada e crítica, que é o mesmo que dicir, unha sociedade máis libre.

Vivimos tempos convulsos tamén na comunicación, tempos de fakenews, de sobre información que as veces, moitas, é sinónimo de des-información; tempos nos que a tecnoloxía non sempre é aliada dos feitos contrastados senón da manipulación, tempos de guerra nos que a primeira vítima sempre é a verdade. Neste contexto, o vello oficio do xornalismo é máis necesario que nunca, máis necesario que nunca contar co bo facer dos e das profesionais da información e máis necesario que nunca que o xornalismo de calidade teña respaldo empresarial.

Neste presente, que papel debe xogar un xornal en Galiza? Pois o papel que sempre tiveron os medios de comunicación: contarlle á sociedade o que o poder non quere que saiba; aportar datos e información verificada; favorecer o pluralismo político e o contraste de opinións, darlle voz á cidadanía; contribuír ao debate de ideas desde a razón, entreter e, en definitiva, contribuír a facer unha sociedade máis xusta, máis igual, máis libre.

Como portavoz nacional do BNG, pero sobre todo como galega, considero imprescindible que un xornal publicado aquí contribúa a contar e a explicar a realidade de Galiza, poñendo o foco nas cuestións que son importantes para este País e para a súa xente; sen que iso implique obviar o que pasa no resto do mundo, obviamente, pero evitando que o centralismo, ou mellor dito, o madrid-centrismo marque tamén o paso informativo neste País.

Darlle voz aos nosos sectores produtivos, dar visibilidade a nosa lingua e cultura, ao talento da sociedade galega en todos os eidos, porque Galiza é un gran País, cun enorme potencial, con riqueza, con xente honesta e traballadora, que cada día pon en marcha pequenas e grandes iniciativas. Todo iso merece ser contado.

En EL CORREO GALLEGO, como temos oportunidade de comprobar a diario nas súas páxinas, é evidente esa vocación de informar sobre o próximo, de contar a realidade máis achegada a nós: a do noso barrio, a do nosa cidade, a da nosa comarca, a do noso País. Un enfoque clave e imprescindible para axudarnos a tomar decisións, sobre todo cando se trata de Santiago de Compostela, capital de Galiza. Contar o que pasa en Compostela, como facedes desde estás páxinas, é clave para enteder o que pasa no País.

E remato como empecei, desexando todo o éxito a EL CORREO GALLEGO nesta nova etapa, sabendo que o mellor exemplar, que o mellor número é posiblemente o que se vai publicar mañá, igual que a utopía é ese horizonte que se afasta a medida que te achegas a el, pero que te empuxa a camiñar e a avanzar cada día. Moitos parabéns en particular a todos os homes e mulleres que dades o mellor de vós en aras dunha cidadanía galega informada, crítica e libre.