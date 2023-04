Quero saudar desde estas liñas o inicio dunha nova etapa para EL CORREO GALLEGO. O xornal de referencia da capital de Galicia afronta un novo fito na longa traxectoria que o ten convertido nunha cabeceira histórica non só de Compostela, senón de toda Galicia e tamén do Estado.

Non en van é un dos escasísimos medios de comunicación que poden presumir de contar cunha traxectoria ininterrompida de 145 anos. Estivo presente en tódolos grandes acontecementos históricos polos que pasou a sociedade galega en preto dun século e medio dende a súa fundación en Ferrol en 1878 e o posterior traslado a Compostela en 1938.

Dende a súa nova ubicación foi quen de engarzarse no tecido social da cidade e acompañala en momentos transcendentais. Os anos do Franquismo, a transición democrática, o nacemento da autonomía, a designación de Santiago como capital e os últimos acontecementos que vimos de vivir, todos eles son feitos históricos que quedaron escritos no relato en primeira persoa dende as súas páxinas.

Un camiño que nos trouxo ata hoxe, cando vén de superar un proceso difícil para tódolos traballadores e traballadoras que integran a plantilla e que non debemos esquecer. A integración en Prensa Ibérica abre unha porta de esperanza sen embargo para un proxecto colectivo que transcende dos muros da redacción e das páxinas dun xornal integrado no colectivo cidadán ao que cada día toma o pulso.

O traballo do equipo humano e o agarimo da cidade permitiron manter en pé o medio ata a súa incorporación a un grupo de 26 cabeceiras en todo o Estado, tres delas en Galicia, como son Faro de Vigo, La Opinión da Coruña e agora EL CORREO GALLEGO.

Ábrese un horizonte apaixonante para EL CORREO GALLEGO e por suposto para todos os que o queremos ben, que nos ten acompañado, no meu caso persoal como deputado e portavoz do PSdeG no Parlamento de Galicia, sede da soberanía do noso pobo.

Afronta este punto e seguido no proxecto común e compartido, sensible aos cambios profundos que nos están a afectar como sociedade. Así é tanto no plano socioeconómico, co impacto da pandemia e as consecuencias da guerra de Ucraína, como na irrupción de novas formas e medios de comunicación.

Novos soportes, novos ritmos e novas claves ás que todos nos vemos obrigados a adaptarnos como sociedade, e aos que non é alleo un medio de comunicación como EL CORREO GALLEGO. Un desafío titánico que estou seguro que saberán afrontar facendo o seu traballo estando á altura como se mantivo ao longo da súa longa traxectoria.

Animo ao equipo humano que integra EL CORREO GALLEGO e á sociedade de Compostela e da contorna a manterse fiel á súa responsabilidade de ofrecer unha información rigorosa e obxectiva, porque a boa saúde da sociedade democrática depende en gran medida duns medios de comunicación libres, que saiban distinguir o grao da palla e elevarse do balbordo para abrir cada día as fiestras e atopar a verdade.