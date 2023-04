EN EL MUNDO ACTUAL parece darse una gran batalla entre la búsqueda afanosa de la verdad más íntima y oculta y el intento de seducir con versiones falsas de la realidad. Seguramente es una batalla tan antigua como nuestra propia existencia, y habría que incluir en ella a los animales, pues también los animales, gracias a la evolución, se valen de añagazas varias para atacar o protegerse, para fingir, disimular, o pasar desapercibidos, ante los amigos y también ante los enemigos, según lo que convenga en cada caso.

Pero esta lucha encarnizada entre lo verdadero y lo falso (lo fake, repiten ahora en todas partes, como si fuera necesario decirlo en inglés para abarcar así toda su globalidad) se ha vuelto irresistible. Casi es una moda.

Frente al deseo profundo del poder y de los mercados por conocer nuestra verdad verdadera, íntima y personal, está esa otra fuerza contemporánea que se afana en distorsionar todo lo que toca. Por un lado, hay un creciente interés en conocer nuestras interioridades, nuestras opiniones, nuestro poder adquisitivo, y, por supuesto, esa rara sustancia digital que segregamos y que dejamos en los entornos virtuales, y que se amasa después en grandes ordenadores, donde los big data conforman una especie de memoria colectiva muy alimenticia. Todos nadamos ya en ese líquido viscoso de los datos, fragmentos de nuestras vidas aparecen flotando en ese caldo nutritivo saturado de proteína informativa, que servirá para saciar a las muy ávidas inteligencias artificiales.

Por otro lado, cada vez hay más interés (no siempre confesable) en crear imágenes imposibles o improbables, en modificarlo todo a través de la propaganda o de la demagogia, que tantas veces coinciden, en filtrar, barnizar, decorar, cualquier aspecto de la realidad para que parezca algo diferente (y, a menudo, para que satisfaga ciertos intereses, claro está). Y me temo que no son pocos los que están dispuestos a comulgar con ruedas de molino en el mundo de hoy.

Puede que cada vez sea más difícil discernir lo verdadero de lo falso, lo real de lo irreal, por lo que pronto no será posible saber si uno se enfrenta a algo cierto o a algo puramente inventado. Ciertos populismos han desarrollado, como es sabido, esta camaleónica visión del mundo, emulando, estoy seguro, a ciertas especies del reino animal, eficaces gracias a su capacidad para imitar, disimular, simular, atraer y, si llega el caso, engullir al iluso. Parece haber auténticos expertos, por ejemplo, en alimentar el monstruo de la polarización, que desata guerras ¿culturales? que pueden ser rentables.

Sin duda, el mundo contemporáneo se explica muy bien a través de estas dos tendencias, o pulsiones opuestas: la necesidad de penetrar en la verdad total de los individuos (en algunos lugares del planeta se practica ya el reconocimiento sistemático a través de cámaras instaladas en las calles), quién sabe si en los propios pensamientos de la gente, frente al afán, también sistemático, de desvirtuar la realidad para que parezca otra más conveniente.

Si hoy podemos saber cosas del pasado gracias a las catas arqueológicas, o si, como narraba Lara Maiklem es su magnífico Mudlarking, publicado en España por Capitán Swing, es posible entender muy bien el pasado de ciudades como Londres mediante los objetos encontrados en el fango del Támesis, en el futuro quizás sólo tengamos esa arqueología digital que desentierre datos o los encuentre ocultos en los vientres complejos de las inteligencias artificiales.

El que investigue el mundo de hoy en un futuro remoto quizás no tenga acceso a nuestros objetos cotidianos, pero sí encontrará todas las almas digitales en el corazón de la gran nube de datos. Quizás lo tenga difícil para saber cómo éramos, pues los fakes se mezclarán con las verdades, como sucede ahora, y quizás termine dando por buena una imagen de Sánchez o de Feijóo que es, en realidad, un montaje creado por inteligencias artificiales. Que, por cierto, aprenden sin parar, y podrían aprender y aceptar también lo que no es cierto, si insistimos lo suficiente.