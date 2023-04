A sentencia de Tolstoi: “non hai condicións de vida ás que non poidamos acostumarnos se vemos que ó noso arredor todos as aceptan”. Isto é o que Galbraith denomina sabedoría convencional, que consiste nun marco predecible de estabilidade.

Mais seguindo a Aristóteles, o verdadeiro problema da democracia é a ignorancia. Ninguén pode gobernar sen antes ser gobernado( obedecer leis e autoridade lexítima, equidade).En democracia non hai especialistas en mandar e obedecer, porque pódense exercer ambolos dous, sendo os cidadáns suxeitos ( non só obxetos) das leis que acordan e que entre todos deciden.

A democracia consiste nun diálogo xusto de todos dentro das institucións públicas, que permite acordos dun modo civilizado, excluíndo a barbarie. A definición do filósofo Castoriadis é perfecta: “ somos nós os que creamos as nosas institucións sociais, dándonos as nosas leis, somos quenes podemos decidir cómo vivir en sociedade”. Para saber quenes somos precisamos o recoñecemento dos demais. Sempre está vixente a eterna pregunta: “¿Cómo organizamos entón a convivencia? Platón formulaba deste xeito: ¿ cómo guiar ós homes, con razóns ou encantamentos?

A democracia convirte en pobo á masa conformista. Debe haber unha constante tensión entre minoría-maioría, partido-pobo. Ten que haber un exercicio utópico, xa que a súa carencia derivaría en tiranía, que sempre deprava, máis a quen se somete que a quén a impón.

O proceso democrático consiste nunca conquista ético-política diaria que só a partires dunha autocrítica vixente pode manterse. É máis unha aspiración que unha posesión,según Kant, é unha tarefa infinita, requerindo o recoñecemento legal das liberdades básicas: prensa, expresión, asociación; esixindo así unha vontade moral de execución. Iso implica a educación moral nesta sociedade aberta e plural, onde conviven diversos modelos de vida lexítimos, esixindo de cada un o esforzo continuo de orientación e criterios morais propios razonados e solidarios que conforman unha conciencia moral. Hai que estudiar a realidade social e política, involucrándose nos asuntos públicos. Un criterio moral para entender a convivencia que se asenta no respeto debido ás persoas que son sempre fins en sí mesmas.

Aquí radica o valor universal da xustiza que consiste na igualdade entre seres dignos, onde predomina a liberdade e autonomía persoal. Só na participación democrática, superando o egocentrismo, acádanse un ben superior que é a cooperación.

É imprescindible educar en valores dende a infancia, que perciban o servizo público coma un deber de esixencia. Na escola débese defender a democracia exercitándoa, para esperar dos nenos a necesidade de protexela, coma algo limpo, cuxo quebranto debe ser sancionado. Cómprenos a todos consolidala, dentro da cal exista o dereito á diferencia, mais non a diferencia de dereitos.Debemos defender, protexer ós vulnerables dos mais fortes.Endexamais a loita democrática debe supeditarse a imposicións antidemocráticas, mostrando carraxe na súa defensa. Decía Séneca: "Acostumo pasar ó campamento enemigo, non coma tránsfuga, senón coma explorador". Hai que apreciar todas as culturas , aínda que as democráticas son superiores xa que posibilitan elexir e preferir. Un doloroso exemplo é o da corrupción que vulnera groseiramente os dereitos humanos. Ista perversiodade non a pode xustificar ningunha ideoloxía porque cuestiona a honestidade e dignidade humanas. A democracia tense que construír dìa a día porque sempre é máis fácil obedecer que ser libre e responsable. Albert Camus advertía que a liberdade consiste en non mentir, porque onde prolifera a mentira, anúnciase e perpetúase a tiranía.E Goethe concluía que ninguén está máis escravizado que os que falsamente cren ser libres.

Cuando se estrenó en 1987 esta densa y apasionante obra generó algunas críticas. Hay quien consideró que era una manera de blanquear en cierta medida la figura del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que dimitió de su cargo por el caso Watergate. Con el paso del tiempo, los historiadores han ido limando la figura de aquel presidente, concluyendo que sin aquel escándalo de espionaje al partido político rival (el demócrata) y mentiras, Nixon sería considerado hoy uno de los grandes estadistas de la historia de su país. ¿La razón? La política exterior, especialmente el inicio de las relaciones con China, país que visitó en 1972 y que retrata admirablemente Adams. También empezó el deshielo con la UniónSoviética y puso las bases para el fin de la guerra de Vietnam.

La política exterior no hace ganar elecciones. El caso más estudiado es la derrota de Winston Churchill tras haber ganado la segunda guerra mundial y ser considerado un héroe en su país.Sin embargo, el pueblo británico consideró que la recuperación económica y social del país de la posguerra la debía liderar el partido laborista, que arrasó al conservador de Churchill en julio de 1945. Otro ejemplo más cercano:George Bush perdió contra Bill Clinton en 1992 a pesar de haber gestionado el fin de la guerra fría, la reunificación alemana y liberar a Kuwait de la invasión iraquí. Pesó más la crisis económica y la irrupción de un tercer candidato, el empresario Ross Perot (un antecesor ideológico de Donald Trump), que dispersó el voto de derechas estadounidense..

Pedro Sánchez ha estado en China y el 12 de mayo será recibido en la Casa Blanca por Joe Biden.El 23 de febrero estuvo en Kiev reunido con Volodimir Zelenski. Recientemente se ha visto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con la primera ministra italiana, Georgia Meloni. Sus encuentros con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, son habituales. En el segundo semestre de este año, la presidencia semestral que corresponde a España de la UEle otorgará focos y propaganda.

Los analistas de la historia política aseveran que, con el tiempo, los mandatarios se aburren de la política interior y empiezan a fijarse grandes metas y desafíos internacionales. Buscan su lugar en los libros de historia y, quién sabe, en las óperas del futuro. Al menos, el día que se votó la proposición de ley que modifica –menos mal– el sí es sí Sánchez se fue a Doñana y no al extranjero.