Urbano Tavares Rodrigues (1923-2013) profesor de literatura, escritor y crítico literario portugués, en su obra “Los Insumisos”, dice querer tener: “La certeza de que no olvidaremos a los viejos desesperanzados, ni a los chicos hambrientos, ni a estos ciegos que tocan en la calle, ni a los que mueren sin quejarse, cuando hagamos congresos, y películas, y exposiciones... Porque restaurar la verdad no es suficiente. Es necesario modificar la verdad. Y hasta la ciencia, hasta la belleza me parece frívola, vana, si....” no existe la evidencia de cuanto nos rodea.

Tavares estuvo casado con “una flor discreta” de las letras portuguesas, Maria Judite de Carvalho, una mujer que coleccionó toda la tristeza el mundo, una literata “penetrante e incisiva”, “una de esas personas que casi piden licencia para existir, que rehusaban ocupar espacio y no querían situarse bajo el foco”, los calificativos y la descripción son de Agustina Bessa-Luís, según algunos la mujer más libre de las letras portuguesas, la que consideraba que la fama, como la posteridad, “es caprichosa”, la admiradora y desadmiradora, si es que puede decirse así, de Manuel de Oliveira, el cineasta eterno, hijo del primer fabricante de bombillas de Portugal, el director que sabía que “no hay nada más enigmático que la verdad ni ningún deseo más fuerte que el de conocerla”. La palabra se hizo cine, la literatura se convirtió en luz, lo irreal simuló ser pretexto para contar, como un tenue hilo que une cada letra con un fotograma, para construir así la historia discreta de una cultura única, realista hasta el desasosiego en Pessoa, aquel elevado portugués que con una maleta de seudónimos firmó veintisiete mil hojas volanderas, que “viajaba siempre en primera clase, aunque estuviera parado” según Mário Cesariny, un surrealista, pintor y poeta, que, a su vez quería “un país de bondad y de bruma”; o Miguel Torga, que quizás los explicaba a todos, cuando decía que “la mayor desgracia que le puede pasar a un artista es empezar por la literatura, en lugar de empezar por la vida”; o José Saramago, que sabía que “lo maravilloso de la especie humana es que se ha hecho a sí misma, lo ha inventado todo.” A Portugal, a los hermanos del otro lado del trigo y de los ríos y de las montañas que nos unen, le debemos un universo, haber descubierto la modernidad y la amplitud del mundo, el entender los horizontes y no temerlos, el saber que tras el mar y las tempestades, había otra realidad, otras posibilidades de ser y entender la vida, otras culturas. Quizás sea eso lo que les hace contar tan bien, en su oralidad y en sus letras y en su cine, y tragar saliva para poder sobrevivir con humildad pero con gallardía, con calidades densas, desacostumbradas en otros lares. Todo sorprenden cuando uno se acerca, aunque sea de soslayo, requebrando los tópicos y los absurdos a las que conducen el desconocimiento, la incomprensión o la superficialidad sobre la que solemos adentrarnos en “.. , o Reino Lusitano,.... onde a terra se acaba e o mar comença”. según Luís de Camões. El hilo portugués, el tejer y el destejer de su gran historia y enorme presente, no exento de dificultades propias de estos tiempos, nos conduce hasta las cometas de Catay, atraviesa los océanos, arriba a Brasil tras recalar en África, para hacerse lujo en la Europa, a la que Portugal enseñó a caminar sobre las aguas, a brindar con Oporto, a admirar la Lisboa más cosmopolita y educada. Con Tavares, con todos los creadores actuales de ese país hermoso y hermano, repito que no es “suficiente con restaurar la verdad”, hay que modificarla, iluminarla con la luz de las bombillas, en el cine, en el teatro, en la literatura, en la pintura, en la arquitectura... Ellos son la verdad que nos rodea y que acabará por imponerse. Esa será su verdadera revolución en vanguardia. Envexa.