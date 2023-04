NO ACERTÓ JOAN LAPORTA al definir al Real Madrid como el equipo del Régimen, cuando estaba intentando dar explicaciones por los supuestos pagos a los árbitros. Pensó el presidente culé que la mejor defensa era un buen ataque, y se equivocó. No sé si el club madrileño debió o no responder con el vídeo en el que demuestra e ilustra los múltiples favores del régimen para con el Fútbol Club Barcelona. Pero, si se hubiera mantenido al margen, seguro que muchos hubieran considerado que “el que calla, otorga”; y que, por tanto, estaba en lo cierto Laporta. Fíjense que ya le ocurrió cuando transcurrieron semanas sin que el Madrid respondiera al escándalo del caso Negreira. En este país, malo si no hablas; pero, si hablas, peor. Fue entonces cuando el Real Madrid C. F., ante las suspicacias que estaba levantando su silencio, decidió mover ficha, y se personó en la causa.

Algunos políticos del ámbito independentista catalán han salido en tromba a defender al F. C. Barcelona, reprochando el vídeo del Madrid; pero nadie acudió en defensa de este último cuando fue tildado de “equipo del Régimen” por parte del presidente del Barça. Así, podría parecer que el Barcelona es en la actualidad el club de ciertos gobernantes catalanes, mientras se adopta una neutralidad para con el Madrid que, en todo caso, le beneficia y sería lo apropiado con todos los equipos. Esta costumbre de andar a vueltas con el Régimen resulta cansina y trasnochada. Nulo es el beneficio que le aporta a España en el exterior; y mucho el daño que le hace, por rememorar un pasado que debería estar más que superado. No veo yo que en Alemania ni en Italia estén invocando recurrentemente las sombras de su pasado; y hacen bien. Tenemos una de las ligas de fútbol más fuertes en Europa. Nutrimos a muchos equipos extranjeros con valiosos jugadores. Nuestros clubs participan con éxito en las competiciones más pujantes. Y el fútbol, nos guste o no, además de mover mucho dinero e intereses, contribuye a la proyección del país. El caso Negreira está haciendo mucho daño a la reputación del deporte español, sí; pero sobre todo a la del F. C. Barcelona. Por eso sería bueno que se aclarara cuanto antes lo sucedido y el motivo de los pagos anuales a quien era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Sólo así evitaremos seguir proyectando la imagen de España como un país de pillos y tramposos. De lo contrario, si a esta circunstancia tan dañina, le añadimos debates sobre la situación del deporte en nuestro país antes de la Democracia, o si ahora salen gobernantes tomando partido por determinados clubs de fútbol, lo único que lograremos es dar la impresión y difundir que en España la neutralidad, la competitividad y la legalidad, siguen brillando por su ausencia; ¡vaya, como durante el manido “Régimen”!