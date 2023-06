La Marca España pretende que la imagen de España en el extranjero sea cada vez mejor en todos los aspectos. España causa atracción a muchos extranjeros y lo demuestran viniendo y residiendo aquí. El turismo es un buen indicador de ello. Las causas de atracción son muy diversas. Unos vienen por el sol, las playas y la gastronomía. Otros son atraídos por la apertura y hospitalidad de la gente y sus ganas de vivir que se traduce las calles mucho más concurridas que en cualquier otro país. En todo ello, además de los factores climáticos hay factores humanos de los que no es menor la profesionalidad de todo lo relacionado con el turismo, hoteles, restaurantes, bares, carreteras, trenes y demás comunicaciones que se encuentran mucho mejor que en la mayor parte de países.

Otro indicador es el número de estudiantes extranjeros visitantes en el programa Erasmus y otros programas similares. España es el país que acoge más estudiantes. De nuevo influye la manera de vivir en España, el clima y que las Universidades públicas españolas son muy aceptables y baratas, sobre todo alrededor de 15 o 20 que son conocidas y apreciadas fuera de España.

También, las empresas españolas con productos o tiendas conocidas y con calidad, dan buena imagen. Igualmente lo hacen los equipos deportivos con sus logros o la ingeniería española que tiene muy buena reputación y por ello empresas españolas ganan muchos concursos de obras de ingeniería civil o de transporte. Menos conocidos, pero no por ello menos importantes son los logros científicos. El ser el noveno país en cuanto a número de citas de las publicaciones realizadas por investigadores españoles, indica que la Ciencia española es leída, respetada y apreciada. Países desarrollados como Canadá o Japón, con población similar o mayor figuran detrás. Es un orgullo ver en congresos científicos importantes a una española o español dando una de las conferencias plenarias

No todo da buena imagen. Una de las deficiencias que resaltan exteriormente es cuando políticos de primer nivel van al extranjero y no saben inglés. Todavía se recuerda el ridículo de Ana Botella cuando defendió la candidatura de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos con un inglés macarrónico.

Hay políticos que no son conscientes de la mala imagen que dan de España cuando van a Bruselas o a otros países con interprete por no saber ni inglés ni francés. No solo es imagen, sino que el país pierde dado que muchas ventajas y acuerdos se obtienen en los corrillos entre líderes y en los pasillos antes de las reuniones formales. Es allí donde se construyen simpatías por encima de diferencias e intereses. Aznar, Zapatero y Rajoy son ejemplos de lo que estamos diciendo, que se veían aislados en los Consejos de la Unión Europea. Ahora Núñez Feijoo se queja que con las elecciones anticipadas no va a tener tiempo de aprender inglés. Tarde piaches. Hace veinticinco años, aún tenía cierta explicación dado que había muchos universitarios que no dominaban el inglés. Hoy en día, no es de recibo y debía ser una condición previa para ser un líder de primer nivel y no solo para andar por casa.