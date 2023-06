EN EL TRÁNSITO ELECTORAL en que estamos, no sorprenderá que, de manera especial los columnistas, estemos atentos a cualquier acto informativo. Lo son, destacadamente, las entrevistas mediáticas con los personajes sobresalientes de la circunstancia. Por eso presté mucha atención a la que hizo al presidente del Gobierno Carlos Alsina, en Onda Cero. He de decir que, además de sorprenderme, me ha disgustado sobremanera.

Los periodistas, y créanme que ya conozco a unos cuantos, tienen que hacer su trabajo con una actitud crítica. Desde luego. Pero eso quiere decir, y ya no es poco, que deben velar por la calidad y certeza de sus informaciones. Verdades bien expresadas. Y buscar lo cierto no solo en lo que se le diga, sino más allá, aunque no se le diga. Es decir: el periodista debe meterse dentro de la información, pero no generarla. Testigo, no parte. Por eso creo que tiene razón quien dice que una de las mayores equivocaciones en la que puede incurrir un periodista es, desorbitando su espíritu crítico, sumergirse en un comportamiento partidista, no importa que sea a favor o en contra de este o de aquel otro. Periodista y partidista son términos que se repelen mutuamente. Y de esa repulsión, caso de entrecruzarse, el periodista, inevitablemente, sale dañado, por dejación acrítica de su profesionalidad. Pues bien: el señor Alsina se comportó como un portavoz de la oposición, llegando al extremo de insultar gravemente al presidente del Gobierno, exactamente igual que vienen haciendo los portavoces de sus críticos partidistas. Y ya digo, que una cosa es que un periodista haga crítica y hasta muestre discrepancia, y otra muy distinta que eso envuelva una actuación partidista. Propaganda, no información. Del gabinete de propaganda electoral de un partido político no hay por qué esperar veracidad, aunque solo sea por la marcada intencionalidad de su mensaje, pero de un periodista sí. Inexcusablemente. Yo creo que Alsina, en la entrevista con Pedro Sánchez equivocó rigor profesional (información) con la entrega partidista (propaganda). Propio, pues, de un mal profesional. Y no entro a comentar la profesión de faltas de respeto en las que incurrió el entrevistador frente al entrevistado, entre otras la de llamarle mentiroso a la cara. Y eso a pesar de las explicaciones que este rindió acerca de sus cambios de opinión, sin negarlos. Una forma inaceptable, en fin, de manejar el oficio. Los medios de comunicación ni pueden ni deben suplantar a la oposición.