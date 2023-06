NON DEBERÍA SENTIRME INCITADA a dar a benvida –por este medio– a Goretti Sanmartín como alcaldesa de Santiago, de non ser polo recebemento e agoiro de mal futuro que lle dedicou un dos edís da corporación, segundo puiden ler neste xornal. Má actitude, pensamos; desta maneira non hai corporación que aguante cun clima de traballo e harmonía precisas, nen cidade que se compoña. Haberá que crear unha escola de boa educación cidadá e de colaboración intra-institucional para lograr que o concello funcione como é de desexar.

Despois dunhas eleicións democráticas en que os votantes censados en Santiago elexen os e as edís que formarán parte da corporación municipal por catro anos, constitúese o goberno municipal presidido por aquel/a de entre eles que acade máis votos da corporación. Isto tan obvio, elementar, legal e democrático, non debería ser dito de non ser polos cativos talentos (e talante) dalgún componente desa corporación que acompañou o seu saúdo de toma de posesión cunha especie de maldición ou cuadro de perrencha infantil. O sr. B. Verea, edil na lista do PP, declarou que: “estamos convencidos de estar á fronte da cidade máis pronto que tarde”, “o novo goberno é soberbo e inútil” e o discurso da sra. alcaldesa foi “sectario”.

A nova portavoz do PP no concello de Lugo (na oposición tamén), sra. Candia, anunciou que xunto cos membros do seu grupo traballará de maneira construtiva, rigorosa e útil, para converter Lugo no que sempre dixemos que debe ser: “o motor da provincia”

É tal a diferenza no declarado que paga a pena resaltalo como mostra dunha actitude persoal en-tre membros dun mesmo partido político: dan conta dun peso específi-co institucional e dun saber facer cidadán, con anos luz de distancia.

Non hai posibilidade crítica de atopar sectarismo no discurso da alcaldesa de Santiago. Nunca dixo que gobernaría só para os seus supostos votantes. Asunto ademais ben difícil, porque se pode saber que intereses (e de quen) son defendidos, coas políticas que se propoñen mais, nunca, se ha saber cais foron os votantes. Isto só pode ser coñecido por quen carreta e compra votos, mais nunhas eleicións democráticas é imposíbel. Pódese coñecer cais son os distritos que maioritariamente se inclinan por unha ou outra opción, mais ao mesmo tempo, ideario incluído, non existe correspondencia aritmética entre segmento, clase social e expresión do voto. Hai xente que confunde a democracia coa aritmética.

A alcaldesa acaba de conformar o órgao de gober-no municipal contando cos edís do seu grupo, cos de CA e co voto favorábel do PSOE. A única leitura posíbel é que Goretti Sanmartín conseguiu, democraticamente, máis apoio que o sr. Verea. Non hai máis que asumir a realidade, aceptala, se conformar, en-viar un pouco de xarope democrático e se preparar para exercer unha oposición en favor da cidade e non do grupo. Non entende ninguén que se poida tildar de soberbo un goberno; se for presidido por B. Verea, sería humilde? Polo ben da cidade, da vida municipal e do que dela depende, desexamos que desde o PP municipal rectifiquen.