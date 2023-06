EL MUNDO DONDE VIVIMOS, el que nos gusta, tiende a ser plano, donde queremos que no haya recovecos ni pliegues, donde todo se pueda visualizar. No hay tiempo para lo que necesite germinar lentamente, ni para lo que no aparezca evidente. Brilla el que responde rápidamente. Todo lo que no se pueda ver y que no pueda aparecer no existe.

Cada persona es única e irrepetible, no hay dos iguales ni la ha habido ni habrá. Esta maravillosa diversidad tiende a ser anulada en un mundo plano, que tiende a una despersonalización absoluta en que todo tiende a ser estandarizado. No hay más que salir a la calle para ver que los zapatos, las camisas, los pantalones o las faldas son todas iguales, la mayor parte de una o dos marcas, aquí y en cualquier otra ciudad de nuestro país o de cualquier otro europeo. Incluso el número de tallas diferentes se acorta para que todos seamos más iguales. Es un mundo que huye de la diferencia, del dolor, de la oscuridad y del misterio. Es un mundo en que todo está “ya visto”. No hay sorpresas que no se resuelvan a los pocos segundos. Sin embargo, la vida humana esta llena de oscuridades, contradicciones, e insuficiencias. La claridad absoluta es una falsa luminosidad. No hay día sin noche, una sucede a la otra. Los humanos somos vulnerables, y lo somos más en la medida que huyamos de nuestra debilidad. Es en esta donde encontraremos nuestra fuerza. El sentido del misterio es imprescindible para el hombre. Einstein, en el ensayo Lo que yo creo, dice: la experiencia más bella y profunda que pueda tener un hombre es el sentido del misterio… detrás de lo que podamos experimentar se oculta algo inalcanzable a nuestros sentidos, algo que en su belleza y sublimidad sólo se consigue indirectamente y a modo de pálido reflejo. Más adelante añade: la búsqueda de la verdad y la belleza hace que podamos seguir siendo niños toda la vida. La vida humana es abertura hacia lo inesperado. Es la actitud de estar abierto a lo que nos depara cada día con sus luces y sombras, gozo y dolor, fragilidad y fortaleza. Es la actitud de un niño abierto a empaparse de lo que pueda venir. Saber recibir. Estar abierto al misterio no es algo de intelectuales, sino de gente sencilla que lo percibe con naturalidad. El misterio no es absoluta claridad. Necesita tiempo y silencio para apreciarlo. Tiempo para que llegue dentro de nosotros y silencio para poderlo escuchar y de esta manera podamos contemplarlo y saborearlo. El sentido del misterio no se encuentra en tiendas generales, ni existen tiendas especializadas. Como dijimos se necesita tiempo para pararnos y hacer silencio dentro de nosotros para encontrarlo. Existe en la vida diaria, en las caras y ojos de las personas, en la naturaleza, en los hospitales… Es tan real como la vida misma. Un mundo donde se tiende a mantenernos alejados del sentido del misterio, es un mundo que nos quiere quitar algo esencial a nosotros mismos.