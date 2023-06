LA APORTACIÓN A LA FILOSOFÍA POLÍTICA más interesante de los últimos tiempos la ofreció Xavier Trías el otro día: “Que os den”. Fue su reacción tras no conseguir la Alcaldía de Barcelona. Trías se va pero nos deja algo importante de sí mismo: el desdén. Tiene más predicamento el entusiasmo, el desdén está algo demonizado pero el caso es que el viejo pediatra indepe y pagado de sí mismo expresó ese desdén con entusiasmo, lo cual lo adorna de tantas virtudes contradictorias que lo mejor es que se vaya a su casa. Y que nos den: gente que sepa perder.

Trías ha perdido la Alcaldía y los filtros. Se muestra tal y como es. Todos deberíamos perder alguna vez una alcaldía para quitarnos la máscara. Tal vez cuando Feijóo o Sánchez pierdan estas elecciones nos den a todos o ellos digan que os den. O lo que es peor: que nos den de vicepresidente a Abascal o a un expodemita crecido. Nótese además la contención de Trías: que os den. O que les den. Pero ahí se quedó. Sin añadir (¿le pareció demasiado español?) un “mucho por saco”.

Hay que reivindicar el “que os den”, pero no a Trías, lo mismo que hay que reivindicar la duda cartesiana pero no a Descartes, que sería un plomo de tío indeciso, todo el día dudando. Racionalmente. Y así van pasando los días y nos van dando a todos: proclamas políticas y días de campaña y precampaña sin que el descanso estival se atisbe. Estos días sin ir más lejos: Alsina le dio a Sánchez y Ángeles Barceló le dio a Feijóo y, mientras, el desorientado oyente no sabe si darle matarile a la radio o ir a que le den más café. Si pone la tele sale Ana Rosa con Abascal, que fue a que le dieran masaje y té. Que les den, diría más de uno. Y ojo, que se vienen entrevistas muy políticas en lo de Évole y en El Hormiguero. Yo pagaría por ver a Xavier Trías contestando a Pablo Motos. Soltándole su coletilla. Y Motos bailando. Muchas risas.